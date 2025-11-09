Novak Djokovic se retrage Motivul pentru care sârbul nu va participa la Turneul Campionilor » Cine îi va lua locul

Novak Djokovic (38 de ani, #18 ATP) nu va participa la Turneul Campionilor .

. Un alt sportiv îi va lua locul în competiția care va avea loc în perioada 9-16 noiembrie, pe Inalpi Arena din Torino.

Nole a câștigat, sâmbătă, turneul ATP 250 de la Atena, obținând astfel titlul cu numărul 101 din carieră, însă nu își confirmase încă prezența la Turneul Campionilor.

Djokovic nu va mai participa la Turneul Campionilor

„Abia așteptam să concurez la Torino și să dau tot ce am mai bun, însă după finala de astăzi (n.red. - sâmbătă) de la Atena, îmi pare rău să anunț că trebuie să mă retrag din cauza unei accidentări care încă nu s-a vindecat.

Îmi pare sincer rău pentru fanii care sperau să mă vadă jucând. Sprijinul vostru înseamnă enorm. Le urez tuturor jucătorilor un turneu extraordinar.

Abia aștept să mă întorc pe teren, alături de voi, cât mai curând!”, a transmis Djokovic pe rețelele de socializare.

În cadrul turneului de la Atena, Djokovic l-a învins pe Lorenzo Musetti (23 de ani, #9 ATP), cu scorul 4-6, 6-3, 7-5 într-o partidă de aproape trei ore.

După turneul de la Atena, Djokovic a explicat că a fost nevoit să utilizeze tratament medical pentru a putea juca, conform puntodebreak.com:

M-am confruntat cu dureri la umăr pe tot parcursul turneului. Am luat calmante puternice pentru a putea disputa finala. Când efectele vor trece, nu va fi deloc ușor. În aceste condiții, nu aș fi putut evolua la Torino la nivelul cerut. Novak Djokovic

Lorenzo Musetti îi ia locul lui Djokovic

Tot Lorenzo Musetti, adversarul lui Djokovic din finala de la Atena, îi va lua locul lui sârbului la Turneul Campionilor și va intra în grupa „Jimmy Connors”, alături de Carlos Alcaraz, Taylor Fritz și Alex de Minaur.

Pentru Musetti, calificarea la Torino vine la finalul celui mai bun sezon al carierei: s-a calificat în finală la turneul ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo, a ajuns în semifinale la Madrid, Roma și Roland Garros, a atins sferturile de finală la US Open, precum și finalele la Chengdu și Atena și semifinalele la Viena, conform atptour.com.

Totodată, este un moment istoric pentru tenisul italian: pentru prima dată, doi jucători italieni de simplu participă în aceeași ediție a Turneului Campionilor.

În 2021, Jannik Sinner intrase pe tabloul competiției doar ca rezervă, după retragerea lui Matteo Berrettini.

