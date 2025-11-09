„Mai mult nu pot să fac”  Alex Pașcanu a reacționat după ce nu a fost convocat la națională pentru meciurile decisive din preliminariile CM 2026 +26 foto
Alex Pașcanu
„Mai mult nu pot să fac" Alex Pașcanu a reacționat după ce nu a fost convocat la națională pentru meciurile decisive din preliminariile CM 2026

George Neagu
Publicat: 09.11.2025, ora 12:45
Actualizat: 09.11.2025, ora 12:45
  • Rapid - FC Argeș 2-0. Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, a vorbit despre neconvocarea sa la echipa națională pentru meciurile cruciale din luna noiembrie.

România va disputa ultimele două partide din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Tricolorii” vor întâlni Bosnia, în deplasare, pe 15 noiembrie, iar trei zile mai târziu vor juca ultimul meci din grupă, cu San Marino.

Alex Pașcanu a vorbit despre neconvocarea la națională

În ciuda faptului că Alex Pașcanu a avut prestații solide în acest sezon și că Rapid se află în fruntea clasamentului, Mircea Lucescu a convocat doar doi jucători de la echipa antrenată de Costel Gâlcă. Este vorba de Marian Aioani și Claudiu Petrila.

După meciul cu FC Argeș de sâmbătă, Pașcanu a vorbit despre neconvocarea sa la națională.

„Da, eu am primit un mesaj pe WhatsApp. Toţi jucătorii asta îşi doresc, să joace la echipa naţională. E cea mai mare motivaţie ca fotbalist.

Nu sunt dezamăgit. Eu ştiu că dau totul, până la urmă mai mult nu pot să fac”, a declarat Alex Pașcanu, potrivit primasport.ro.

VIDEO. „Torpila” lui Alexandru Pașcanu din victoria cu FC Argeș

În acest sezon, Alex Pașcanu a evoluat în 12 partide pentru Rapid în Liga 1 și a marcat două goluri.

Fundașul echipei antrenate de Costel Gâlcă este cotat la 1,5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.ro.

Rapid - FC Argeș
Rapid - FC Argeș

Rapid - FC Argeș FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Lotul final pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0

rapid bucuresti echipa nationala a romaniei mircea lucescu romania bosnia alex pascanu convocare preliminarii cm 2026
