„Trăiesc pentru fotbal” Povestea româncei CEO la mari bănci mondiale care impresionează azi Franța

Andreea Koenig are 52 de ani, este președinta secției feminine a clubului RC Lens și vicepreședinta Ligii Profesioniste a fotbalului feminin francez.

Născută la Piatra Neamț, a fost director executiv la imperii bancare, precum Golden Sachs și JP Morgan.

Fotbalul feminin e „o cauză de apărat. La cluburi, fetele erau ca niște cetățeni de mâna a doua. Pentru mine, a devenit o problemă de dreptate, recunoaștere, egalitate”.

Numele de familie Koenig are rezonanță germană, înseamnă „rege”, dar prenumele, Andreea, îi dezvăluie originile.

Andreea Koenig, 52 de ani, s-a născut în România, la Piatra Neamț, și este astăzi una dintre cele mai importante femei din fotbalul francez.

Numită în aprilie președinta secției feminine a clubului Racing Club Lens, cooptată în Consiliul de Administrație încă din 2019, la propunerea proprietarului Joseph Oughourlian. Tocmai a promovat în prima ligă cu Lens.

E și vicepreședinta Ligii Profesioniste de fotbal feminin, de anul trecut.

Andreea Koenig a jucat tenis în adolescență: „ M-am oprit după ce am luat un 0-6 , 0-6 ”

Povestea ei nu a avut mult timp legătură directă, activă, cu fotbalul, a povestit ea în L’Equipe.

Tatăl ei era pasionat de fotbal, fan al lui Dinamo și al lui Ioan Ovidiu Sabău, această pasiune s-a transmis fiicei sale, dar Andreea nu vedea prea mult sport în copilărie în România anilor '80.

„Pe vremea aceea, existau doar două ore de televizor pe zi, cu programe care glorificau partidul. Excepțiile erau competițiile sportive majore, uneori, campionatele europene de fotbal”, și-a amintit ea.

Pentru a urmări Mondialul din 1982, tata și niște vecini s-au dus pe dealurile de la marginea orașului și au instalat un televizor conectat la bateria mașinii pentru a prinde semnalul televiziunii ruse Andreea Koenig, președinta RC Lens Feminin

În adolescență, a atras-o tenisul, a jucat tenis, însă o înfrângere dureroasă i-a întrerupt cariera înainte să înceapă.

„M-am oprit după ce am luat un 0-6, 0-6. Am fost atât de deprimată încât nu am mai vrut să continui.

Sunt o perfecționistă. Când am înțeles că nu voi fi precum Virginia Ruzici, am preferat să mă opresc”.

Koenig: „Îmi doream să câștig bani”. A cucerit lumea bancară

După Revoluție, viața ei s-a îndreptat spre altă direcție, cu totul diferită. Economie, bănci, investiții financiare.

Admite cu sinceritate că, atunci, în anii ‘90, „îmi doream foarte mult să câștig bani”.

A ajuns în Franța cu o bursă și „nu puteam munci, pentru că România nu era parte din Uniunea Europeană. Familia a făcut multe sacrificii”.

S-a lansat cu putere în această lume, avansând tot mai mult. I-a dedicat peste 25 de ani, 18 petrecuți în poziții importante, la imperii bancare globale, în puncte esențiale ale lumii.

2003-2006: director la Bank of America, în New York.

2003-2014: director executiv la Goldman Sachs, filiala din Londra.

2014-2021: director executiv la JP Morgan, tot în capitala Marii Britanii.

Fotbalul feminin, „o cauză de apărat” pentru Andreea Koenig

La Londra, îndrăgostit de Arsenal, copilul său i-a reaprins iubirea pentru fotbal.

„Cerându-mi să-l duc la stadion, fiul meu a dezlănțuit pasiunea care dormea în mine”, spune Andreea, căsătorită cu Gaspard Koenig, scriitor, filosof și politician francez.

A atras-o însă mai mult fotbalul feminin. A fost „o cauză de apărat. Am descoperit că, la multe cluburi, fetele erau ca niște cetățeni de mâna a doua. Pentru mine, devenise o problemă de dreptate, recunoaștere, egalitate”.

Atunci, a punctat ea pentru L’Equipe, a început să conecteze fotbalul la afaceri. A încercat să creeze un program de finanțare a cluburilor feminine, inclusiv prin JP Morgan. Nu i-a reușit, dar a rămas în fenomen, impulsionându-l.

Atrasă de Aulas la Liga Profesionistă: „Avea idei progresiste”

În 2019, a fost contactată de antreprenorul francez Joseph Oughourlian, proprietarul lui Lens, care a cooptat-o în Consiliul de Administrație al clubului din nordul Hexagonului.

Acolo a fost vitală în formarea secției de fotbal feminin. Magnetismul ei a impresionat tot mai mult Franța.

În 2024, când s-a fondat Liga Profesionistă de fotbal feminin, condusă de Jean-Michel Aulas, fostul patron al lui Lyon i-a propus să fie vicepreședintă, ofertă acceptată imediat.

„Avea idei progresiste, ambițioase pentru fotbalul feminin”, a afirmat Aulas.

Intelectual, a fost fascinant. E rar să poți fi în momentul zero al unui sistem nou Andreea Koenig, vicepreședinta Ligii Profesioniste franceze

Andreea Koenig: „Trăiesc doar pentru fotbalul feminin”

La 52 de ani, e foarte legată de fotbalul feminin. „Trăiesc doar pentru fotbalul feminin”, spune Andreea.

I se dedică sută la sută, folosind ce a învățat în cariera economică, financiară.

Atrage spectatori, atrage sponsori, atrage mass-media. Ajută clubul său să crească și, simultan, fotbalul francez.

