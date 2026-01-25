FCSB - CFR CLUJ 1-4. Andrei Cordea (26 de ani) a vorbit despre decizia sa de a celebra al treilea gol marcat în fața foștilor fani.

Fotbalistul a ales să se bucure după gol deoarece fanii roș-albaștrilor l-ar fi înjurat pentru că a semnat cu CFR.

În minutul 49, când scorul era 2-1 pentru ardeleni, Păun l-a lansat excelent pe Cordea în partea dreaptă, acesta a pătruns în careu și l-a învins pe Târnovanu cu un șut la firul ierbii.

FCSB - CFR CLUJ 1-4 . Andrei Cordea: „Nu sunt apreciat, nu înțeleg de ce mă înjură”

Imediat după gol, Cordea a sărbătorit în fața fanilor echipei în tricoul căreia a adunat 95 de meciuri, iar la declarații a răbufnit când a fost întrebat despre gest.

„Îmi pare rău că nu sunt apreciat, pentru că de când am ajuns la CFR am fost înjurat pe social media de fanii FCSB . De aceea m-am și bucurat la gol.

Am avut vreo ofertă de la FCSB și am refuzat? Am avut discuții, dar până la ofertă era departe. Nu înțeleg de ce m-au înjurat, pentru că, atât cât am fost la FCSB, am dat tot ce am avut mai bun.

Acum sunt la CFR și dau totul pentru acest club. Înainte să semnez am fost sunat inclusiv de patron și mi s-a dat foarte mare încredere.

Acum nu mai vreau să vorbesc de FCSB”, a spus Cordea.

VIDEO: Golul marcat de Cordea

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul 9, cu 32 de puncte, în timp ce FCSB a căzut pe 11, cu 31 de puncte.

„Pentru noi este foarte important să prindem play-off-ul. Pe mine nu mă interesează oricine, orice zice, mereu am zis de play-off și când părea departe.

Eu mă gândesc la play-off până nu am nicio șansă”, a mai spus Cordea.

