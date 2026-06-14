Momente decisive la PAOK Răzvan Lucescu ar fi la un pas de plecare, după discuțiile cu Savvidis

Răzvan Lucescu (57 de ani) este tot mai aproape de despărțirea de PAOK Salonic, în urma modului în care au avansat discuțiile cu cei din conducere.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul român se află într-o situație delicată în Grecia, nereușind să ajungă la un numitor comun cu patronul Ivan Savvidis, pentru continuarea mandatului, în timp ce fiii acestuia se opun și ei rămânerii lui Lucescu.

Răzvan Lucescu ar putea pleca de PAOK

Discuțiile dintre cele două părți au evoluat în așa fel încât o decizia finală nu mai poate fi evitată în următoarele 24 de ore.

Astfel, întâlnirile repetate dintre Lucescu și patronul Savvidis ar fi pe cale să ajungă la final, iar posibilitatea plecării antrenorului este foarte mare în acest moment, informează sportal.gr.

Situația este însă foarte dificilă, întrucât conducerea cântărește situația atât în funcție de succese, cât și de eșecurile avute de tehnician pe banca lui PAOK, care sunt destul de echilibrate.

Timpul este și el din ce în ce mai scurt, deoarece este nevoie ca pregătirile pentru noul sezon să înceapă, fie cu Lucescu pe bancă, fie cu alt tehnician.

În cele două mandate de la PAOK, Răzvan Lucescu a cucerit două titluri de campion și două Cupe ale Greciei, a bifat două sferturi de finală în Conference League, dar a și pierdut 3 finale de cupă, inclusiv în acest an.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport