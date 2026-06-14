Thomas Neubert (45 de ani) a oferit o primă reacție după ce Gigi Becali (67 de ani) i-a anunțat revenirea la FCSB.

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Îndepărtat de la echipă în urmă cu trei luni, atunci când a fost instalat ca antrenor Mirel Rădoi, Neubert se întoarce în această vară pentru a patra oară la gruparea din Capitală.

Thomas Neubert, despre revenirea la FCSB: „Am pus niște condiții foarte importante”

După anunțul lui Becali, Thomas Neubert a vorbit și el despre revenirea în staff-ul „roș-albaștrilor” și a spus cum de a fost convins să se întoarcă la echipă.

„Am bătut palma cu MM astăzi (n.r. duminică). Nu am fost greu de convins, dar am pus niște condiții foarte importante pentru mine. Despre astea au fost discuțiile în ultima perioadă de timp.

Am pus la punct detaliile și am bătut palma. Condițiile vreau să rămână între mine și Mihai Stoica. Un an este durata noului contract.

Nu am mai lucrat cu Marius Baciu, nu îl știu. Noi vom avea săptămâna viitoare o ședință cu tot staff-ul tehnic, inclusiv cu Marius Baciu.

Acolo ne vom vedea prima dată, dar nu este nicio problemă pentru mine și cred că nici pentru Marius”, a declarat Thomas Neubert, potrivit digisport.ro.

3 mandate a mai avut Thomas Neubert la FCSB: 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

În finalul discursului său, preparatorul fizic a vorbit și despre posibilitatea de a ajunge la Rapid, echipă cu care a avut discuții în ultima perioadă:

„Am discutat și cu Rapid, am fost acolo (n.r. - la baza de pregătire) cu Daniel Pancu. Îmi face foarte mult de el, am mare respect pentru Pancu”.

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