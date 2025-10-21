A primit aprobarea FIFA  Jucătorul  născut în Canada, care joacă în Liga 1, va putea reprezenta naționala României
Andrei Dumitru. Foto: fcbt.ro
Nationala

A primit aprobarea FIFA Jucătorul născut în Canada, care joacă în Liga 1, va putea reprezenta naționala României

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 20:44
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 20:45
  • Andrei Dumitru (18 ani), jucător născut în Canada, a primit aprobarea FIFA pentru a putea reprezenta naționala României.

Până acum, actualul fotbalist al lui FC Botoșani a evoluat pentru naționalele de tineret ale Canadei. Mijlocașul ofensiv a adunat 12 selecții pentru gazda Campionatului Mondial de anul viitor.

Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Citește și
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Citește mai mult
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”

Andrei Dumitru va putea reprezenta România

Mijlocașul Andrei Dumitru a primit aprobarea FIFA pentru a putea reprezenta naționala României, în detrimentul Canadei, țara sa natală, potrivit sport.ro.

Andrei Dumitru s-a născut la Ontario și și-a început cariera la Toronto FC Academy. Acesta a și debutat pentru echipa a doua a canadienilor în 2024.

Alături de naționala Canadei a obținut calificarea la Campionatul Mondial U17 în 2023.

Mijlocașul a fost transferat gratuit de FC Botoșani în această vară. Acesta a și debutat în campionat pentru echipa antrenată de Leo Grozavu, în meciul din etapa 6 cu CFR Cluj, scor 3-3. Dumitru a jucat 45 de minute în acea partidă.

25.000 de euro
valorează Andrei Dumitru, conform Transfermarkt

„Andrei este un număr 10”

La naționala Canadei, Andrei Dumitru a evoluat alături de Erik Pop, un alt jucător român născut în Ontario.

„Ambii băieți sunt născuți aici, în Ontario, dar au și pașaport românesc. Au început fotbalul împreună, sunt doi copii serioși, care au avut o dezvoltare fantastică în ultimul timp.

Andrei este un număr 10, lui îi place să vină din spate și să combine cu atacanții, deci pot spune că sunt doi jucători diferiți, care colaborează însă foarte bine pe teren”, a declarat tatăl lui Erik Pop în 2023, conform sursei citate.

32 de meciuri
a jucat până acum Andrei Dumitru în cariera sa

Citește și

„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
Liga Campionilor
23:55
„Dublă” Dennis Man în UCL! Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
Citește mai mult
„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
„Cel mai bun căpitan”  Discursul motivațional al lui Alex Dobre în vestiar, înaintea derby-ului  Dinamo-Rapid, i-a impresionat pe fani
Superliga
20:16
„Cel mai bun căpitan” Discursul motivațional al lui Alex Dobre în vestiar, înaintea derby-ului Dinamo-Rapid, i-a impresionat pe fani
Citește mai mult
„Cel mai bun căpitan”  Discursul motivațional al lui Alex Dobre în vestiar, înaintea derby-ului  Dinamo-Rapid, i-a impresionat pe fani

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
FIFA romania canada NATIONALA fc botosani andrei dumitru
Știrile zilei din sport
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Superliga
21.10
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Superliga
21.10
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Citește mai mult
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Gimnastica
21.10
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Citește mai mult
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Europa League
21.10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Citește mai mult
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
09:05
Îi calcă pe urmele tatălui său Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
Îi calcă pe urmele tatălui său  Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
23:55
„Dublă” Dennis Man în UCL! Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
22:42
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Top stiri din sport
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Campionate
21.10
„Își dorește să plece” Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Citește mai mult
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Superliga
21.10
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Citește mai mult
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Diverse
21.10
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Citește mai mult
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Diverse
21.10
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Citește mai mult
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 38 rapid 47 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share