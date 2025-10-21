A primit aprobarea FIFA  Jucătorul  născut în Canada, care joacă în Liga 1, va putea reprezenta naționala României

Andrei Dumitru (18 ani), jucător născut în Canada, a primit aprobarea FIFA pentru a putea reprezenta naționala României.

Până acum, actualul fotbalist al lui FC Botoșani a evoluat pentru naționalele de tineret ale Canadei. Mijlocașul ofensiv a adunat 12 selecții pentru gazda Campionatului Mondial de anul viitor.

Andrei Dumitru va putea reprezenta România

Mijlocașul Andrei Dumitru a primit aprobarea FIFA pentru a putea reprezenta naționala României, în detrimentul Canadei, țara sa natală , potrivit sport.ro.

Andrei Dumitru s-a născut la Ontario și și-a început cariera la Toronto FC Academy. Acesta a și debutat pentru echipa a doua a canadienilor în 2024.

Alături de naționala Canadei a obținut calificarea la Campionatul Mondial U17 în 2023.

Mijlocașul a fost transferat gratuit de FC Botoșani în această vară. Acesta a și debutat în campionat pentru echipa antrenată de Leo Grozavu, în meciul din etapa 6 cu CFR Cluj, scor 3-3. Dumitru a jucat 45 de minute în acea partidă.

25.000 de euro valorează Andrei Dumitru, conform Transfermarkt

„Andrei este un număr 10”

La naționala Canadei, Andrei Dumitru a evoluat alături de Erik Pop, un alt jucător român născut în Ontario.

„Ambii băieți sunt născuți aici, în Ontario, dar au și pașaport românesc. Au început fotbalul împreună, sunt doi copii serioși, care au avut o dezvoltare fantastică în ultimul timp.

Andrei este un număr 10, lui îi place să vină din spate și să combine cu atacanții , deci pot spune că sunt doi jucători diferiți, care colaborează însă foarte bine pe teren”, a declarat tatăl lui Erik Pop în 2023, conform sursei citate.

32 de meciuri a jucat până acum Andrei Dumitru în cariera sa

