„Asta voia Ramzan Kadyrov”  Cum și-a schimbat Mărgăritescu părerea despre dictatorul cecen. De la „m-am speriat, am vrut să plec” la „a fost super”

Andrei Mărgăritescu (45 de ani) a rememorat primele sale întâlniri cu liderul cecen Ramzan Kadyrov, din perioada în care românul juca la Terek Grozny.

Fostul mijlocaș defensiv spune că nu a fost nevoie de prea mult timp pentru a-și schimba părerea despre dictatorul prieten cu Putin.

Mărgăritescu a jucat în Cecenia, stat subordonat Federației Ruse, din iulie 2008 până la finalul anului 2009. A fost coechipier cu Daniel Pancu și Florentin Petre.

Ramzan Kadyrov, un apropiat al lui Vladimir Putin, pe care l-a ajutat cu trupe cecene în războiul din Ucraina, i-a fascinat pe cei trei români.

Primul contact al lui Andrei Mărgăritescu cu Ramzan Kadyrov: „Am vrut să plec!”

Deși avea un salariu de 10 ori mai mare la Terek Grozny decât cel pe care îl primea la Dinamo, cel poreclit „China” spune că, la început, nu s-a simțit deloc confortabil în Cecenia.

Conducătorul clubului pentru care evolua era Kadyrov, acuzat de autoritățile internaționale de crime de război, răpiri, asasinări politice, tortură și încălcări ale drepturilor omului.

„Mi-a fost foarte greu. Am și avut un moment când am vrut să plec de acolo, chiar dacă luasem, la semnătură, mai mulți bani decât în patru ani cât am fost la Dinamo.

Dar nu mai gândești rațional, ci emoțional, când dai de greu. Dacă nu era să fiu acolo cu Daniel Pancu și cu Florentin Petre, îmi era foarte greu.

Chiar am avut o discuție cu Pancu: jucasem primul meci al lui Terek la Moscova, se terminase egal. În vestiar, după meci, a venit Ramzan Kadyrov, care era și președintele țării.

Ei, fiind o parte ruși, o parte ceceni, contactul cu ei era ciudat. Erau oameni de caracter, dar arătau ciudat. M-am speriat un pic la cum se comporta.

M-am întors la Piatigorsk, unde stăteam noi, și i-am spus lui Pancu, care nu fusese cu noi, era accidentat:

Băi, eu plec, îl sun pe Giovanni (n.r. impresarul Ioan Becali), le dau banii înapoi și plec!

Băi China, tu ai câștigat bani mulți acasă? Ai bani mulți?

Nu, mă, dar nu-mi place aici.

Dacă nu ai bani, miroși a prost. Lasă că se face fratele tău bine și răzbim aici. Stai aici cu mine, o să vezi că o să fie bine. Contează și banii, nu câștigi atât în România.

M-au întărit și el, și Petre, am rămas, însă la primul contact am vrut să plec”, a dezvăluit Mărgăritescu, citat de gsp.ro.

36 de meciuri a disputat Andrei Mărgăritescu în tricoul echipei Terek Grozny. A bifat 3 pase de gol

Și-a schimbat părerea despre dictatorul cecen: „A fost super!”

Mărgăritescu s-a liniștit după un duel disputat pe teren propriu, în Cecenia, împotriva celor de la Rubin Kazan. A făcut un meci mare, l-a blocat pe turcul Gokdeniz Karadeniz și l-a impresionat pe Kadyrov.

„Atât de mult m-am concentrat la meciul ăla încât l-am ținut de nu a mișcat (n.r. pe Karadeniz). Am făcut 1-1, apoi a venit Ramzan Kadyrov în vestiar. Făcea un dans specific cecenilor, toată lumea aplauda.

După fiecare meci important, făcea cadou câte 100.000 de euro ori o mașină, un Land Cruiser, ori bani pentru străini.

L-a întrebat pe antrenor cine sunt, el răspunzându-i că sunt din România. A zis: «Mi-a plăcut de tine, vreau să-ți dau ție prima. Dar ești nou, am timp să ți-o dau» . A dat-o altcuiva.

Atunci colegii mi-au spus că pe Ramzan Kadyrov nu-l interesează rezultatul, ci stilul războinic, să alergi. Mi se potrivea ca o mănușă. M-am liniștit.

Venea la meciuri, vorbea cu noi, ne spunea despre principii: să ne dăruim, că nu contează rezultatul. Din punctul ăsta de vedere, la cum îl vedem noi, războinic, a fost super”, a povestit Mărgăritescu.

Andrei Mărgăritescu (dreapta), în duel cu Bourceanu

„Borcea vorbea pe limba jucătorilor, ne dădea prime”

Mărgăritescu susține că atmosfera era mult mai relaxată la Dinamo, unde avea o relație foarte bună cu Cristi Borcea.

„Badea era mai sobru, mai distant, dar serios și corect. Borcea, în schimb, era apropiat de jucători, vorbea pe limba noastră, ne motiva, ne dădea prime, glumea cu noi.

El ne propunea prime aproape la fiecare meci. N-am reușit mereu să luăm cât ne promitea, dar erau momente din alea tari.

Țin minte că vorbea cu domnul Badea înainte de un meci cu Steaua, de exemplu, și după aceea venea Cristi și zicea: «Băieți, eu sunt scurt, am geanta, am banii, luați-i!». Și erau sume mari, 50.000, de împărțit la toată echipa. El era cu prima, știți: «Luați-mi banii!»”.

Cine e Ramzan Kadyrov

Ramzan Kadyrov (49 de ani) este conducătorul Republicii Cecene din 2007, când a fost numit personal de Vladimir Putin, și fiul lui Akhmad Kadyrov, fostul lider cecen, asasinat în 2003.

Paradoxal, cei doi Kadyrov au luptat împotriva Rusiei în primul război din Cecenia, însă au schimbat tabără în al doilea război, când s-au aliat cu Putin!

Oamenii care l-au criticat pe Kadyrov au fost asasinați de-a lungul timpului. Printre ei s-au numărat Anna Politkovskaya, jurnalistă de investigație împușcată în fața propriului apartament, în 2006, de ziua de naștere a lui Putin. Asasinii au fost prinși, însă anchetatorii nu au stabilit cine a dat ordinul.

În 2009, activista rusă pentru drepturile omului Natalia Estemirova, un alt critic al regimului Kadyrov, a fost împușcată în Caucazul de Nord.

N-au scăpat nici foști asociați ai lui Kadyrov, bodyguardul Umar Israilov fiind ucis în Austria, iar Sulim Yamadayev în Emirate.

În 2018, când BBC l-a chestionat pe Kadyrov cu privire la acuzațiile de încălcare a drepturilor omului care i-au fost aduse, acesta a răspuns disprețuitor: „Câinele latră, caravana merge mai departe. Oamenii care scriu aceste lucruri despre noi: nici măcar nu-i consider oameni”.

Kadyrov a trimis în 2014, la Donetsk, în Ucraina, peste 300 de ceceni care au luptat în timpul Euromaidanului de partea rebelilor proruși. Și-a exprimat susținerea și pentru anexarea Crimeei de către Rusia.

În plus, acesta a trimis trupe cecene și în Ucraina, după ce Putin a invadat țara vecină.

Kadyrov este asociat și cu asasinarea lui Bors Nemtsov, unul dintre cei mai importanți rivali politici ai lui Putin.

În 2017, Kadyrov a schimbat numele echipei din Terek în Akhmat, în cinstea tatălui său.

