„Unul dintre cei mai buni din Liga 1” Antrenorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica: „Pe noi ne-a făcut zob”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, l-a lăudat pe antrenorul celor de la FC Argeș, Bogdan Andone (50 de ani).

Formația piteșteană ocupă locul cinci în play-off, cu 23 de puncte acumulate.

Elevii lui Andone au șapte victorii acumulate în cele 13 meciuri jucate.

Bogdan Andone l-a impresionat pe Mihai Stoica: „Unul dintre cei mai buni antrenori din Liga 1”

„La Argeş nu este ca la Botoşani, mi se pare că valoarea lotului Botoşaniului este superioară.

Piteştiul punctează la nivelul băncii tehnice. Bogdan Andone e unul dintre cei mai buni antrenori din Liga 1 în momentul de faţă. E un băiat foarte serios, chiar e bun, un antrenor foarte bun. A căpătat şi experienţă.

Am lucrat cu el şi ca principal, şi ca secund. Chiar e bun. Uitaţi-vă unde a fost. A fost la Astra, a dus-o pe locul 3. La Botoşani a făcut o minune (n.r. - a salvat echipa de la retrogradare în sezonul 2023-2024).

Ce a făcut el acolo a mai reuşit doar Reghecampf la Chiajna. E o echipă care şi-a depus clar candidatura pentru play-off (n.r. - FC Argeş). Dar urmează o perioadă grea, vor juca cu Dinamo şi Rapid

Pe noi ne-au făcut zob în a doua repriză. Am avut o ocazie mare, Thiam, în minutul 85, dar ne-au făcut zob, ce să mai. Au 23 de puncte, noi avem 13”, a declarat Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.

În etapa #7 din Superliga, duelul dintre FCSB și FC Argeș a fost echilibrat în prima repriză, scorul fiind 0-0 la pauză.

După reluare, însă, piteștenii au preluat inițiativa și au dominat jocul.

Formația lui Bogdan Andone a reușit să deschidă scorul în minutul 72, după un contraatac executat perfect. Bettaieb a transformat și și-a dus echipa în avantaj.

La doar 16 minute, argeșenii au majorat scorul, după un autogol al lui Mihai Popescu. Robert Moldoveanu a șutat puternic la poartă, iar fundașul FCSB a deviat nefericit în propria poartă.

Partida s-a încheiat 2-0 pentru Argeș.

În runda #13 din Superliga, elevii lui Andone au remizat cu Farul, în deplasare, scor 0-0.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 12 25 2 Rapid 12 25 3 U Craiova 12 24 4 Dinamo 12 23 5 Argeș 13 23 6 Unirea Slobozia 12 18 7 Oțelul Galați 12 16 8 UTA Arad 12 16 9 Farul Constanța 13 16 10 U Cluj 12 14 11 CFR Cluj 12 13 12 FCSB 12 13 13 Hermannstadt 12 10 14 Petrolul 12 9 15 Csikszereda 12 9 16 Metaloglobus 12 3

