„Unul dintre cei mai buni din Liga 1" Antrenorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica: „Pe noi ne-a făcut zob"
Mihai Stoica. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Unul dintre cei mai buni din Liga 1" Antrenorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica: „Pe noi ne-a făcut zob"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 18.10.2025, ora 09:37
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, l-a lăudat pe antrenorul celor de la FC Argeș, Bogdan Andone (50 de ani).

Formația piteșteană ocupă locul cinci în play-off, cu 23 de puncte acumulate.

Elevii lui Andone au șapte victorii acumulate în cele 13 meciuri jucate.

Bogdan Andone l-a impresionat pe Mihai Stoica: „Unul dintre cei mai buni antrenori din Liga 1”

„La Argeş nu este ca la Botoşani, mi se pare că valoarea lotului Botoşaniului este superioară.

Piteştiul punctează la nivelul băncii tehnice. Bogdan Andone e unul dintre cei mai buni antrenori din Liga 1 în momentul de faţă. E un băiat foarte serios, chiar e bun, un antrenor foarte bun. A căpătat şi experienţă.

Am lucrat cu el şi ca principal, şi ca secund. Chiar e bun. Uitaţi-vă unde a fost. A fost la Astra, a dus-o pe locul 3. La Botoşani a făcut o minune (n.r. - a salvat echipa de la retrogradare în sezonul 2023-2024).

Ce a făcut el acolo a mai reuşit doar Reghecampf la Chiajna. E o echipă care şi-a depus clar candidatura pentru play-off (n.r. - FC Argeş). Dar urmează o perioadă grea, vor juca cu Dinamo şi Rapid

Pe noi ne-au făcut zob în a doua repriză. Am avut o ocazie mare, Thiam, în minutul 85, dar ne-au făcut zob, ce să mai. Au 23 de puncte, noi avem 13”, a declarat Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.

În etapa #7 din Superliga, duelul dintre FCSB și FC Argeș a fost echilibrat în prima repriză, scorul fiind 0-0 la pauză.

După reluare, însă, piteștenii au preluat inițiativa și au dominat jocul.

Formația lui Bogdan Andone a reușit să deschidă scorul în minutul 72, după un contraatac executat perfect. Bettaieb a transformat și și-a dus echipa în avantaj.

La doar 16 minute, argeșenii au majorat scorul, după un autogol al lui Mihai Popescu. Robert Moldoveanu a șutat puternic la poartă, iar fundașul FCSB a deviat nefericit în propria poartă.

Partida s-a încheiat 2-0 pentru Argeș.

În runda #13 din Superliga, elevii lui Andone au remizat cu Farul, în deplasare, scor 0-0.

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani 1225
2Rapid 1225
3U Craiova 1224
4Dinamo 1223
5Argeș1323
6Unirea Slobozia1218
7Oțelul Galați1216
8UTA Arad1216
9Farul Constanța1316
10U Cluj1214
11CFR Cluj1213
12FCSB1213
13Hermannstadt1210
14Petrolul 129
15Csikszereda 129
16Metaloglobus 123

Mihai Stoica liga 1 fc arges fcsb bogdan andone
