Vlad Dragomir, impact instant Internaționalul român a marcat un gol superb la doar patru minute după ce a fost introdus

Vlad Dragomir (26 de ani) a contribuit cu un gol în meciul Pafos - Ethnikos Achnas, scor 4-0, în etapa #7 a campionatului cipriot.

Intrat pe teren în minutul 81, în locul experimentatului David Luiz (38 de ani), Dragomir a avut un impact imediat, reușind să înscrie doar patru minute mai târziu (min. 85), stabilind scorul de 3-0 la acel moment.

Vlad Dragomir, impact instant în meciul Pafos - Ethnikos Achnas 4-0

Suedezul Wilmer Odefalk a recuperat o minge la marginea careului, pe care i-a pasat-o mijlocașului român.

Dragomir a preluat balonul, și-a așezat mingea pentru șut și a trimis pe jos, învingându-l pe portarul Ioakim Toumpas.

Acesta a fost al doilea gol marcat de Dragomir în acest sezon, mijlocaș care a fost integralist în partida câștigată de naționala României cu Austria (1-0), în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Partida a fost dominată categoric de campioana en-titre, care a deschis scorul prin David Luiz.

Domingos Quina a majorat diferența în minutul 47, iar Anderson Silva a închis tabela în minutul 89.

De partea cealaltă, Mihail Marinescu (20 de ani), și el fotbalist român, a evoluat pentru oaspeți din minutul 78.

După această victorie, FC Pafos se menține lider în clasament, cu 18 puncte din șapte partide, fiind urmată de APOEL Nicosia (15 puncte), Omonia Nicosia și Aris Limassol (câte 13 puncte).

85' VLAD MAKES IT 3!!



Dragomir wraps it up for Pafos



Pafos 3-0 Ethnikos pic.twitter.com/GvmnKZxX38 — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) October 17, 2025

Următorul meci al formației FC Pafos este programat în Liga Campionilor, pe 21 octombrie, de la ora 19:45, împotriva echipei Kairat Almaty.

