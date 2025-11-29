Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1

Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Formația lui Zeljko Kopic s-a impus la limită în partida din etapa #18 a Superligii.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Cătălin Cîrjan, în minutul 37.

Partida de pe Arena Națională a început cu acțiuni destul de modeste de ambele părți. Niciuna dintre echipe nu a reușit să pună vreun pericol major la cele două porți.

Prima fază importantă de poartă a venit în minutul 37, chiar la golul „câinilor”, reușit de Cîrjan. Ikoko a centrat perfect de pe partea dreaptă, iar Cîrjan a trimis cu capul spectaculos, din 14 metri, direct în plasa lui Dur-Bozoancă.

Oțelul a încercat să trimită de câteva ori spre poartă până la pauză, însă nicio execuție nu i-a pus probleme lui Epassy.

Partea secundă a continuat la fel de modest, Dinamo nu a pus foarte multă presiune, iar încercările gălățenilor de a restabili egalitatea au eșuat și de această dată.

„Câinii” au obținut astfel trei puncte importante și au urcat pe locul doi în Liga 1, cel puțin până la meciul celor de la FC Botoșani.

Dinamo - Oțelul Galați 1-0

A marcat: Cîrjan (37)

Cîrjan (37) Asistența: Aproximativ 5.000 de spectatori

VIDEO. Galeria lui Dinamo, la înălțime:

Final de meci.

Min. 89 - Iese Bordușanu, intră Mazilu.

Min. 83 - Galben pentru Boateng.

Min. 77 - Andrezinho trimite un șut de la 20 de metri, însă mingea este deviată de Opruț și trece peste poarta lui Epassy.

Min. 75 - Dinamo caută să forțeze golul doi, pentru a închide partida, însă aceștia nu reușesc să pună pericol real la poarta lui Dur-Bozoancă.

Min. 68 - Iese Caragea, intră Perica.

Min. 60 - Gălățenii încearcă să restabilească egalitatea, însă acțiunile ofensive ale echipei nu au finalitate.

Min. 59 - Iese Ikoko, intră Bordușanu.

Min. 46 - Începe repriza a doua. Ies Mărginean și Soro, intră Kyriakou și Milanov. La Oțelul iese Sandu, intră Bordun.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 40 - Daniel Sandu trimite un șut pe jos, din unghi, însă șutul prea moale este reținut ușor de Epassy.

Min. 39 - Galben pentru Joao Paulo.

Min. 37 - Gol Dinamo! Cîrjan deschide scorul, după o lovitură de la cap incredibilă de la 14 metri, după o centrare a lui Ikoko, de pe partea dreaptă.

Min. 29 - Epassy intervine incredibil la o deviere a lui Andrezinho, din 6 metri, însă tușierul semnalizase deja o poziție de ofsaid la jucătorul Oțelului.

Min. 27 - Galben pentru Cîrjan, după un fault în atac asupra lui Nuno Pedro.

Min. 10 - Cele două formații nu și-au creat foarte multe ocazii periculoase. Multe mingi au părăsit rapid suprafața de joc.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Soro, Karamoko, Caragea

Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Soro, Karamoko, Caragea Rezerve: Roșca, Licaciu, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Bordușanu, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop

Roșca, Licaciu, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Bordușanu, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Holz - Lameira, Joao Paulo - Sandu, Ferreira, Lopes - Paulinho

Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Holz - Lameira, Joao Paulo - Sandu, Ferreira, Lopes - Paulinho Rezerve: Popescu, Ursu, Patrick, Ciobanu, Neicu, Chira, Frunză, Postelnicu, Bordun, Rus, E. Neicu, Cunha Lopes

Popescu, Ursu, Patrick, Ciobanu, Neicu, Chira, Frunză, Postelnicu, Bordun, Rus, E. Neicu, Cunha Lopes Antrenor: Laszlo Balint

Laszlo Balint Arbitru : Iulian Călin, A1: George Florin Neacșu, A2: Nicușor Marin, VAR : Cătălin Popa, AVAR : Lucian Rusandu

: Iulian Călin, George Florin Neacșu, Nicușor Marin, : Cătălin Popa, : Lucian Rusandu Stadion: Arena Națională, București

Programată inițial să înceapă la 20:45, partida va fi decalată cu 10 minute din cauza unor probleme cu transmisiunea TV. Din informațiile GOLAZO.ro, partida se va desfășura aproape sigur fără sistem VAR, din cauza unor probleme apărute la carul de transmisie care au fost provocate de ploaia intensă din București.

Monitorul VAR de la marginea terenului are o pătură pe el / FOTO: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro

Suporterii gălățeni au fost aduși în apropierea peluzei cu autocarul, din cauza vremii nefavorabile.

În plus, cu puțin peste o oră înaintea partidei, aleile din jurul stadionului erau aproape pustii.

Zeljko Kopic: „Știm totul despre Oțelul”

„Atunci când îți lipsesc jucători importanți, cum ne lipsesc nouă acum, normal că nu este bine pentru echipă. Dar sunt alți jucători în formă bună, atmosfera la antrenamente este una pozitivă.

Eu am fost satisfăcut de evoluția jucătorilor la Botoșani, de atitudinea arătată și de modul în care am jucat și am tratat unele situații. Dacă eram puțin mai atenți la golul adversarilor puteam chiar să luăm toate cele trei puncte la Botoșani. Însă ceea ce e mai important acum e că suntem într-o formă bună și că avem o energie pozitivă înaintea partidei cu Oțelul.

Știm totul despre Oțelul. Ne așteaptă un meci dificil împotriva unui adversar valoros și constant în evoluții. Așa că jucătorii noștri care vor intra mâine trebuie să lupte și să dea 100% pentru a obține toate punctele”, declarat Kopic, potrivit agerpres.ro.

Laszlo Balint: „Este important să eliminăm vulnerabilitățile”

„E clar că urmează o perioadă încărcată pentru noi, avem două deplasări legate, o să fim destul de mult timp plecați. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, meci cu meci. Primul meci e și cel mai important, cel de la Dinamo.

Întâlnim o echipă care și-a depus candidatura fermă pentru câștigarea campionatului. Știm foarte bine că am câștigat meciul din tur, dar am avut destul de multe probleme cu ei. Este foarte important ca vulnerabilitățile pe care le-am arătat la meciul cu Farul să le eliminăm, atât individual, cât și colectiv.

Este clar că întâlnim un adversar puternic, dar dacă vrem să emitem pretenții la accederea în play-off trebuie să știm să jucăm și astfel de meciuri. Încercăm să scoatem maximum posibil, dar cred că și un punct ar fi foarte bun, însă nu acesta este gândul cu care ne urcăm în autocar... Niciodată n-am fost pe principiul să ciupim ceva, ci să ne facem jocul și să scoatem maximum”, a spus Balint, potrivit viata-libera.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport