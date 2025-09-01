Cât plătește Dinamo pentru Mazilu Nicolescu dă detalii din contract: „Am ajuns foarte greu la un numitor comun”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a oferit detalii din negocierile cu Brighton pentru transferul lui Adrian Mazilu (19 de ani).

Nicolescu spune că suma de transfer poate depăși un milion de euro, dacă sunt îndeplinite toate clauzele.

Adrian Mazilu a fost transferat definitiv la Dinamo până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Nicolescu, detalii din negocierile cu Brighton pentru Mazilu

„ Este un transfer care repozitionează Dinamo în topul cluburilor din România care își doresc să facă performanță.

Este un moment de referință pentru Dinamo. Sper să fie și un moment de referință pentru cariera lui”, a declarat Nicolescu, la Fanatik.

Întrebat dacă negocierile au fost mai grele cu jucătorul sau cu oficialii clubului din Premier League, Nicolescu a spus:

„Din punctul de vedere al relației cu jucătorul, a fost destul de ușor, pentru că el și-a dorit foarte, foarte mult să revină și să-și găsească un loc unde să primească sprijinul necesar pentru a ajunge din nou în top.

Cu Brighton, discuțiile au fost destul de complicate, plecând de la refuzul inițial, complet, de a discuta despre un transfer.

Apoi, în contextul în care și-au dat seama că împrumuturile reprezintă o problemă pentru ei, am reînceput negocierile și, de acolo, cumva am ajuns la un numitor comun, dar foarte, foarte greu”, a mai spus Nicolescu.

Ambele părți se asigură, totuși, că în această colaborare vor avea de câștigat. Și a trebuit să acceptăm și poziția lui Brighton care, la un moment dat, în contextul în care noi readucem jucătorul într-o poziție foarte bună, să aibă și ei ceva de câștigat. Asta e opțiunea: dacă îl vor înapoi, ei vor trebui să plătească un milion în plus față de sumele pe care le-am plătit noi până la acel moment. În plus, clubul Dinamo rămâne cu opțiunea de 20% din orice viitor transfer. Andrei Nicolescu

Oficialul lui Dinamo a fost întrebat dacă transferul ar putea ajunge la un milion de euro sau chiar să depășească această sumă, iar răspunsul său a fost: „Poate costa, da. Cu bonusuri și cu toate celelalte”.

Andrei Nicolescu, despre situația lui Coubiș: „Condițiile noastre financiare au fost mai bune”

Deși „câinii” au ajuns la un acord cu AC Milan pentru Andrei Coubiș, fundașul nu a vrut să vină în România și s-a transferat la Sampdoria.

Nicolescu a explicat că motivul alegerii lui Coubiș nu a fost unul financiar:

„Din păcate, nu ne-am putut înțelege cu jucătorul, nu din cauza condițiilor financiare, pentru că discutam acum cu directorul sportiv de la Milan și condițiile noastre financiare au fost puțin mai bune.

Doar că jucătorul și-a dorit să rămână în Italia, fiind un fotbalist crescut acolo. El este român doar prin filiație, dar nu a simțit niciodată campionatul nostru, nu a simțit ce se întâmplă în România și, probabil, de aici a venit reticența lui”.

Marco Dulca, mijlocașul format la Swansea, este în prezent liber de contract după despărțirea de Celje. Oficialul a discutat deja cu tatăl fotbalistului, Cristi Dulca, însă deocamdată nu s-a ajuns la un acord.

„Facem o analiză. Am discutat, inițial, cu tatăl lui, pe care îl cunosc personal de mai mult timp, și vedem. Nu pot să vă spun nimic.

Noi trebuie să analizăm, nu doar din contextul calităților unui jucător și să încercăm să facem analiza și din punct de vedere al integrării lui în sistemul nostru”, a mai spus președintele lui Dinamo.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport