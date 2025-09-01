Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 57 WTA) va primi un nou trofeu din partea organizatorilor turneului de la Cleveland.

Premiul obținut la competiția Tennis in the Land i-a fost furat.

Sportiva a făcut un apel public pe rețelele de socializare pentru ca obiectul să îi fie returnat, subliniind că nu are valoare materială, ci una pur sentimentală.

La scurt timp după mesajul Soranei, organizatorii turneului de la Cleveland au reacționat și au decis să îi ofere un nou trofeu.

„Nu te putem lăsa să pleci acasă fără trofeu. Artemis Awards and Apparel va remedia situația”, au scris aceștia într-un mesaj public, redistribuit și de jucătoare pe Instagram.

Trofeul cu aspect de diamant este primul titlu al Soranei Cîrstea pe teren dur la simplu după 17 ani (ultimul fusese la Tashkent, în 2008) , conform wtatennis.com.

Sorana a pornit din calificări, de pe locul 112 WTA, și nu a pierdut niciun set în tot turneul, nici măcar în finală.

În sferturi, a eliminat-o pe Liudmila Samsonova (care se afla pe locul 19 mondial).

„Cine a furat trofeul meu de la Cleveland din camera 314 a hotelului The Fifty Sonesta din New York, vă rog să îl înapoieze.

Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală! Aș aprecia enorm acest gest. Mulțumesc. Sorana!”, a notat sportiva pe rețelele de socializare, după ce a sesizat dispariția premiului.

Rezultatele obținute de Sorana Cîrstea la turneul Tennis in the Land:

Finală: Sorana Cîrstea – Ann Li 6-2, 6-4 (23 august)

Sorana Cîrstea – Ann Li 6-2, 6-4 (23 august) Semifinală: Sorana Cîrstea – Anastasia Zakharova 6-1, 7-5 (23 august)

Sorana Cîrstea – Anastasia Zakharova 6-1, 7-5 (23 august) Sferturi de finală: Sorana Cîrstea – Liudmila Samsonova 6-4, 6-1 (22 august)

Sorana Cîrstea – Liudmila Samsonova 6-4, 6-1 (22 august) Optimi de finală: Sorana Cîrstea – Jil Teichmann 6-1, 6-1 (20 august)

Sorana Cîrstea – Jil Teichmann 6-1, 6-1 (20 august) Turul 1: Sorana Cîrstea – Moyuka Uchijima 6-4, 6-1 (18 august)

Sorana Cîrstea – Moyuka Uchijima 6-4, 6-1 (18 august) Calificări: Sorana Cîrstea – Rebeka Masarova 6-2, 6-2 (17 august)

Sorana Cîrstea – Rebeka Masarova 6-2, 6-2 (17 august) Calificări: Sorana Cîrstea – Anna Frey 6-1, 6-0 (16 august)

