„De fapt, asta e problema lui” Andrei Nicolescu, despre situația lui Adrian Mazilu la Dinamo: „Am vorbit cu el”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu (20 de ani), atacantul transferat de „câini” vara trecută.

Mazilu nu a avut realizările așteptate în acest sezon, iar Nicolescu a explicat motivele pentru care tânărul fotbalist nu a reușit mai mult la Dinamo.

Andrei Nicolescu, despre Adrian Mazilu: „Asta e problema lui”

Conducătorul „câinilor” consideră că problema lui Mazilu este la nivel mental și a anunțat că tânărul atacant va primi în continuare sprijin din partea staff-ului și a conducerii.

„(n.r. - Mai are Dinamo răbdare cu Mazilu?) Da, 100%. La el e o chestie mentală, că se pregăteşte foarte bine.

Dacă am vedea la antrenamente că lasă de dorit sau că nu face ceva cum trebuie, i-am spune, dar face cum trebuie. E o chestie de încredere în el.

M-am văzut şi azi cu el, am vorbit puţin şi sper să-i prindă bine şi convocarea la lot, se va vedea cu foştii colegi şi sper să-l ajute mult să treacă peste impresia că nu mai e cel care a fost. De fapt asta e problema lui”, a declarat Nicolescu sâmbătă la Prima Sport.

800.000 de euro este cota lui Adrian Mazilu, conform Transfermarkt

După ce s-a confruntat cu mai multe accidentări în ultimii ani, Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo liber de contract în vara anului trecut.

Din acel moment, acesta a jucat 12 meciuri în tricoul alb-roșu, fără a reuși însă să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă.

De-a lungul carierei, Adrian Mazilu a mai evoluat la Farul Constanța, Brighton și Vitesse.

