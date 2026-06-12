 De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul” +7 foto
Steven Nsimba
Superliga

De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 22:37
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 23:01
  • Ștefan Știucă, crainicul celor de la Dinamo și realizator TV la postul clubului, a dezvăluit motivele pentru care Steven Nsimba (30 de ani) nu a mai ajuns în Ștefan cel Mare.
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Atacantul care a cucerit titlul cu Universitatea Craiova a venit din liga a treia franceză și ar fi putut rezolva multe dintre problemele cu care Zeljko Kopic s-a confruntat în ofensivă, în sezonul recent încheiat.

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Ștefan Știucă: „Nsimba ar fi venit pentru 8.000 de euro pe lună”

Crainicul „câinilor” a transmis că Nsimba ar fi acceptat un salariu mult mai mic decât cel al lui Stipe Perica, care ar fi primit mai mult de 18.000 de euro în sezonul 2025-2026, însă planurile clubului erau construite în jurul croatului.

„Departamentul de scouting vine cu Nsimba în 2025, cel târziu în mai, în momentul în care el ar fi venit pentru, să mă ierte colegii mei dacă dau din casă, 8.000 euro pe lună.

La vremea respectivă, noi aveam încă un Stipe Perica valid fizic, un jucător în care încă se puneau speranțe. Iar din ce știu, jocul nostru sezonul trecut a fost gândit pe Stipe”, a declarat Ștefan Știucă, potrivit prosport.ro.

FOTO. Golul controversat al lui Nsimba, în U Craiova - Dinamo 2-1

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (5).jpg
Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (5).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (1).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (2).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (3).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (4).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (5).jpg
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În plus, Știucă a dat de înțeles că inclusiv fostul antrenor Zeljko Kopic s-ar fi impus transferului:

„Dacă ai doi atacanți centrali masivi, de careu, care finalizează, sar la cap, deviază, eu înțeleg și partea asta de viziune.

Până la urmă să-l iei degeaba dacă tu ca antrenor, ca pedagog, nu agreezi ca la un club mare să lucrezi cu jucători de liga a treia, ceea ce e de înțeles și pe latura lui de problemă (n.r. Zeljko Kopic).

Pentru că, până la urmă, tu răspunzi cu reputația și vorbim despre Zeljko, el este foarte, foarte atent la reputația sa, un tip foarte autoconștient, nu spune ceva fără să gândească de tri ori. Eu cred că în tot traseul ăsta, toată lumea a fost încărcată, până la refuz, cu intenție bună”.

13 goluri
și 4 pase decisive a bifat Nsimba, în 46 de apariții pentru U Craiova, în toate competițiile, într-un total de 2.278 de minute
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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