„Asta mi-au spus”  Andres Dumitrescu a dezvăluit motivele pentru care nu a mai semnat cu Dinamo + Ce spune despre revenirea în România 

Andres Dumitrescu (25 de ani), fundașul stânga de la Petrolul, a vorbit despre întoarcerea în România și despre discuțiile pe care le-a avut cu Dinamo.

În această iarnă, Dumitrescu ar fi putut ajunge la roș-albi, însă mutarea a picat după ce „câinii” au decis să îl transfere pe Valentin Țicu.

Andres Dumitrescu, despre negocierile cu Dinamo: „Asta mi s-a spus”

Întrebat despre revenirea în România și despre motivele pentru care nu a mai ajuns la Dinamo, Andres Dumitrescu a explicat:

„Revenirea în România a fost ok, nu pot să spun că am fost cel mai fericit, dar m-a ajutat pe mai multe planuri. Nu am decât să mă bucur că am revenit destul de bine.

Au fost discuţii cu Dinamo, dar în final au spus că au găsit altceva şi că nu mai puteam continua” , a spus Dumitrescu, conform orangesport.ro.

300.000 de euro este cota lui Andres Dumitrescu, conform Transfermarkt

Dumitrescu a semnat cu Petrolul liber de contract, după ce i s-a terminat angajamentul cu Slavia Praga, grupare care le achita celor de la Sepsi nu mai puțin de un milion de euro în vara anului 2023, pentru a-l transfera pe fundașul stânga.

Aventura lui Andres Dumitrescu la Slavia nu a fost una de bun augur, acesta nereușind să se impună, fiind împrumutat atât la Sepsi, cât și la Sigma Olomouc, în prima ligă a Cehiei.

Doar opt meciuri a jucat Dumitrescu pentru gruparea din Praga.

În tricoul Petrolului, Andres Dumitrescu a jucat 10 meciuri, reușind să marcheze un gol.

