Finală specială pentru Gyokeres Atacantul lui Arsenal joacă la Budapesta, la 70 de ani după ce bunicul său a fugit din Ungaria

Viktor Gyokeres (27 de ani), atacantul lui Arsenal, va trăi o finală de Champions League cu o încărcătură aparte.

Bunicul său, Istvan, a fugit din Ungaria în urmă cu 70 de ani. Acum, Gyokeres va juca finala Champions League cu PSG chiar la Budapesta.

Deși reprezintă naționala Suediei, atacantul are origini maghiare prin bunicul patern, Istvan Gyokeres.

După calificarea lui Arsenal în ultimul act al Champions League, suedezul a postat pe rețelele sociale mesajul „Back to the roots”, adică „Înapoi la rădăcini”.

Povestea familiei sale începe în 1956, în timpul Revoluției Ungare. Istvan, pe atunci în vârstă de 18 ani, a plecat noaptea din satul Turje, fără să anunțe pe nimeni, conform abola.pt.

A lăsat în urmă o scrisoare pentru familie, în care explica decizia și includea un nume de cod, „Cavalerul Negru”, pentru ca apropiații să știe că el este cel care transmite mesajele prin Radio Europa Liberă.

După ce a trecut granița spre Austria, Istvan a ajuns în Suedia, țară care a primit mii de refugiați maghiari după reprimarea revoltei de către sovietici.

Acolo și-a construit o nouă viață, a cunoscut-o pe Kicki, bunica lui Viktor, și a avut patru copii, printre care Stefan, tatăl actualului atacant de la Arsenal.

Eszter Gergye, rudă a familiei Gyokeres, a explicat că plecarea lui Istvan nu a fost legată doar de contextul politic, ci și de firea sa.

Este foarte romantic să spui că a plecat doar din cauza revoluției. De fapt, era foarte aventuros. Au fost ambele lucruri: politica și propria lui mentalitate. Nu cred că îi plăcea modul de viață din Ungaria. Îi plăcea muzica din Europa de Vest și adora acel stil de viață. Sunt sigură că ar fi fugit oricum, cu sau fără revoluție Eszter Gergye, rudă a familiei Gyokeres

Aproximativ 200.000 de oameni au fugit din Ungaria în acea perioadă, mulți dintre ei tineri.

Plecarea lui Istvan a fost confirmată abia mulți ani mai târziu, când Eszter Gergye a descoperit scrisoarea pe care acesta o lăsase familiei, scrisă cu creionul.

„A explicat de ce pleacă și și-a cerut scuze, dar a simțit că trebuie să o facă. A spus: «Vă voi contacta prin intermediul Radio Europa Liberă și voi folosi numele «Cavalerul Negru» ca să știți că sunt eu».

L-a pus pe bunicul meu să promită că va avea grijă de mama lor”, a mai transmis aceasta.

Era riscant și el știa asta. Ar fi putut fi ucis, ar fi putut fi împușcat. Ar fi putut fi trimis la închisoare. Era periculos Eszter Gergye, rudă a familiei Gyokeres

Gyokeres a ajuns la această finală după un traseu complicat.

A început fotbalul în Suedia, a trecut pe la Brommapojkarna, Brighton, St. Pauli, Swansea și Coventry, apoi a explodat la Sporting, unde a marcat pe bandă rulantă.

54 de goluri a marcat Gyokeres în cele 52 de meciuri jucate pentru Sporting în sezonul 2024-2025. În total, atacantul suedez a adunat 97 de goluri și 28 de pase decisive în 102 partide pentru formația portugheză

Evoluțiile din Portugalia i-au adus transferul la Arsenal, pentru o sumă care poate ajunge la 67 de milioane de euro.

Acum, atacantul poate încheia primul său sezon la Arsenal cu cel mai important trofeu european.

În acest sezon, Gyokeres a marcat 21 de goluri și a oferit 3 pase decisive în 54 de meciuri pentru Arsenal. Dintre reușitele sale, 5 au venit în Liga Campionilor.

FOTO: Viktor Gyokeres, alături de trofeul Premier League

