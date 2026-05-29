Finală specială pentru Gyokeres Atacantul lui Arsenal joacă la Budapesta, la 70 de ani după ce bunicul său a fugit din Ungaria +22 foto
Viktor Gyokeres. Foto: Imago
Liga Campionilor

Finală specială pentru Gyokeres Atacantul lui Arsenal joacă la Budapesta, la 70 de ani după ce bunicul său a fugit din Ungaria

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 19:01
  • Viktor Gyokeres (27 de ani), atacantul lui Arsenal, va trăi o finală de Champions League cu o încărcătură aparte.
  • Partida va avea loc mâine, de la 19:00, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și va putea fi urmărită în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Bunicul său, Istvan, a fugit din Ungaria în urmă cu 70 de ani. Acum, Gyokeres va juca finala Champions League cu PSG chiar la Budapesta.

Apărați anti-drone Cum vor fi protejați jucătorii Angliei la Campionatul Mondial: „Arma preferată”
Citește și
Apărați anti-drone Cum vor fi protejați jucătorii Angliei la Campionatul Mondial: „Arma preferată”
Citește mai mult
Apărați anti-drone Cum vor fi protejați jucătorii Angliei la Campionatul Mondial: „Arma preferată”

Gyokeres joacă la Budapesta, la 70 de ani după ce bunicul său a fugit din Ungaria

Deși reprezintă naționala Suediei, atacantul are origini maghiare prin bunicul patern, Istvan Gyokeres.

După calificarea lui Arsenal în ultimul act al Champions League, suedezul a postat pe rețelele sociale mesajul „Back to the roots”, adică „Înapoi la rădăcini”.

Povestea familiei sale începe în 1956, în timpul Revoluției Ungare. Istvan, pe atunci în vârstă de 18 ani, a plecat noaptea din satul Turje, fără să anunțe pe nimeni, conform abola.pt.

A lăsat în urmă o scrisoare pentru familie, în care explica decizia și includea un nume de cod, „Cavalerul Negru”, pentru ca apropiații să știe că el este cel care transmite mesajele prin Radio Europa Liberă.

După ce a trecut granița spre Austria, Istvan a ajuns în Suedia, țară care a primit mii de refugiați maghiari după reprimarea revoltei de către sovietici.

Acolo și-a construit o nouă viață, a cunoscut-o pe Kicki, bunica lui Viktor, și a avut patru copii, printre care Stefan, tatăl actualului atacant de la Arsenal.

Eszter Gergye, rudă a familiei Gyokeres, a explicat că plecarea lui Istvan nu a fost legată doar de contextul politic, ci și de firea sa.

Este foarte romantic să spui că a plecat doar din cauza revoluției. De fapt, era foarte aventuros. Au fost ambele lucruri: politica și propria lui mentalitate. Nu cred că îi plăcea modul de viață din Ungaria. Îi plăcea muzica din Europa de Vest și adora acel stil de viață. Sunt sigură că ar fi fugit oricum, cu sau fără revoluție Eszter Gergye, rudă a familiei Gyokeres

Aproximativ 200.000 de oameni au fugit din Ungaria în acea perioadă, mulți dintre ei tineri.

Plecarea lui Istvan a fost confirmată abia mulți ani mai târziu, când Eszter Gergye a descoperit scrisoarea pe care acesta o lăsase familiei, scrisă cu creionul.

„A explicat de ce pleacă și și-a cerut scuze, dar a simțit că trebuie să o facă. A spus: «Vă voi contacta prin intermediul Radio Europa Liberă și voi folosi numele «Cavalerul Negru» ca să știți că sunt eu».

L-a pus pe bunicul meu să promită că va avea grijă de mama lor”, a mai transmis aceasta.

Era riscant și el știa asta. Ar fi putut fi ucis, ar fi putut fi împușcat. Ar fi putut fi trimis la închisoare. Era periculos Eszter Gergye, rudă a familiei Gyokeres

Gyokeres a ajuns la această finală după un traseu complicat.

A început fotbalul în Suedia, a trecut pe la Brommapojkarna, Brighton, St. Pauli, Swansea și Coventry, apoi a explodat la Sporting, unde a marcat pe bandă rulantă.

54 de goluri
a marcat Gyokeres în cele 52 de meciuri jucate pentru Sporting în sezonul 2024-2025. În total, atacantul suedez a adunat 97 de goluri și 28 de pase decisive în 102 partide pentru formația portugheză

Evoluțiile din Portugalia i-au adus transferul la Arsenal, pentru o sumă care poate ajunge la 67 de milioane de euro.

Acum, atacantul poate încheia primul său sezon la Arsenal cu cel mai important trofeu european.

În acest sezon, Gyokeres a marcat 21 de goluri și a oferit 3 pase decisive în 54 de meciuri pentru Arsenal. Dintre reușitele sale, 5 au venit în Liga Campionilor.

FOTO: Viktor Gyokeres, alături de trofeul Premier League

Galerie foto (22 imagini)

Viktor Gyokeres, alături de trofeul Premier League. Foto: Instagram / @viktorgyokeres Viktor Gyokeres, alături de trofeul Premier League. Foto: Instagram / @viktorgyokeres Viktor Gyokeres, alături de trofeul Premier League. Foto: Instagram / @viktorgyokeres Viktor Gyokeres, alături de trofeul Premier League. Foto: Instagram / @viktorgyokeres Viktor Gyokeres, alături de trofeul Premier League. Foto: Instagram / @viktorgyokeres
+22 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Sorana Cîrstea, prestație incredibilă Românca e în optimi la Roland Garros, după o victorie zdrobitoare! A fost 6-0, 6-0, după doar 56 de minute
Tenis
16:45
Sorana Cîrstea, prestație incredibilă Românca e în optimi la Roland Garros, după o victorie zdrobitoare! A fost 6-0, 6-0, după doar 56 de minute
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, prestație incredibilă Românca e în optimi la Roland Garros, după o victorie zdrobitoare! A fost 6-0, 6-0, după doar 56 de minute
Val de concedieri la un club de tradiție 67 de angajați au fost dați afară: „Cei afectați nu poartă absolut nicio responsabilitate”. N-a scăpat nici legenda
Campionate
16:38
Val de concedieri la un club de tradiție 67 de angajați au fost dați afară: „Cei afectați nu poartă absolut nicio responsabilitate”. N-a scăpat nici legenda
Citește mai mult
Val de concedieri la un club de tradiție 67 de angajați au fost dați afară: „Cei afectați nu poartă absolut nicio responsabilitate”. N-a scăpat nici legenda

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
arsenal budapesta PSG ungaria viktor gyokeres
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share