Nu e în lot!  Absență semnificativă la Dinamo, în derby-ul cu FCSB. Kopic: „Nu a mai avut ce să facă” +7 foto
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 17:53
  • Dinamo se va lupta cu FCSB mâine seară pentru un loc în Europa, după o absență de 9 ani
  • Meciul va avea loc de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1
„Câinii” nu vor putea miza la această partidă pe unul dintre oamenii de atac, care și-a programat nunta cu mult timp înainte și nu a putut modifica planurile.

Antrenorul Zeljko Kopic a precizat la conferința de presă de azi că atacantul Alex Pop, 26 de ani, va absenta la duelul de pe stadionul Arcul de Triumf. El se căsătorise civil în septembrie, iar acum are programată cununia religioasă.

„Alex Pop nu a mai avut ce să facă în legătură cu acest detaliu, el și-a organizat de foarte mult timp nunta și-i urăm toate cele bune.

Noi avem un meci foarte important mâine, iar el are, la rândul lui, un eveniment important în viață.

I-a părut rău de situația asta, dar nu a mai putut schimba nimic”, a declarat Kopic.

Dinamo are astfel probleme mari în ofensivă, unde George Pușcaș a suferit o accidentare la coapsă în meciul cu CFR Cluj, iar Mamoudou Karamoko e accidentat de o lună și jumătate.

„Karamoko și Pușcaș se antrenează cu noi, în privința lor vom lua o decizie până la meci. Doar jucătorii care sunt la pregătiți la maximum să lupte și să joace vor fi pe teren”, a adăugat antrenorul croat.

  • Alex Pop: 40 de meciuri, 3 goluri, o pasă de gol sezonul acesta
  • George Pușcaș: 8 meciuri, un gol, o pasă de gol
  • Mamoudou Karamoko: 27 de meciuri, 6 goluri, o pasă de gol
