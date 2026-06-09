Panică la Dinamo Decizia luată de șefi care îi vizează pe suporteri, după scandalul legat de siglă

Dinamo a pus la vânzare abonamentele pentru sezonul viitor, iar prețurile sunt simțitor mai mici față de sezonul precedent.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După conflictul iscat cu suporterii din cauza noii sigle, șefii lui Dinamo încearcă să îi îmbuneze și au venit cu o ofertă surprinzătoare.

Dinamo vinde abonamente la preț redus pentru sezonul viitor

Suporterii se pot abona pentru noul sezon la prețul mult mai mici față de ediția precedentă. La reabonare costul este considerabil mai mic, 300 de lei, comparativ cu 480 de lei vara trecută.

În plus, vor fi disponibile trei categorii de abonamente, fiind inclus și o reducere de tip „Early Bird” pentru cei care aleg să se aboneze până pe 25 iunie, potrivit dinamo1948.ro.

Prețurile abonamentelor pentru sezonul 2026-2027:

Categorie / Sector Reabonare Early Bird Abonare Peluza Cătălin Hîldan 300 lei 360 lei 450 lei Tribuna a II-a 600 lei 720 lei 900 lei Tribuna 0 – Categoria II 1.000 lei 1.200 lei 1.500 lei Tribuna 0 – Categoria I 1.400 lei 1.680 lei 2.100 lei VIP Experience 5.000 lei 6.000 lei 7.500 lei

Programul conform căruia se vor vinde abonamentele

Perioadă de reabonare și abonare early bird: 09 iunie – 25 iunie

09 iunie – 25 iunie Perioada reabonare și abonare: 26 iunie – 1 septembrie

26 iunie – 1 septembrie Program casierie pentru ridicarea abonamentelor fizice: 1 iulie – 10 iulie (11:00 – 18:00)

Prețurile abonamentelor la începutul sezonului precedent

Zonă Preț întreg Preț reabonare Peluza Cătălin Hîldan 540 RON 480 RON Tribuna 2 1080 RON 960 RON Tribuna 0 - Cat. 2 1530 RON 1350 RON Tribuna 0 - Cat. 1 2380 RON 2100 RON VIP Experience 9000 RON 8500 RON

Câte abonamente a vândut Dinamo în ultimele două stagiuni:

Sezonul regulat 2024-2025: 1.525 abonamente

Play-off-ul sezonului 2024-2025: 3.700 abonamente

Sezonul integral 2025-2026: 1.100 abonamente

Dinamo va evolua în sezonul viitor sub comanda lui Nuno Campos, care va fi prezentat oficial joi, iar vineri va avea loc prima reunire a lotului, cu jucătorii tineri și cei care au fost împrumutați sezonul trecut. Restul fotbaliștior se vor alătura pe 15 iunie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport