Panică la Dinamo Decizia luată de șefi care îi vizează pe suporteri, după scandalul legat de siglă

- Dinamo a pus la vânzare abonamentele pentru sezonul viitor, iar prețurile sunt simțitor mai mici față de sezonul precedent.
După conflictul iscat cu suporterii din cauza noii sigle, șefii lui Dinamo încearcă să îi îmbuneze și au venit cu o ofertă surprinzătoare.
Dinamo vinde abonamente la preț redus pentru sezonul viitor
Suporterii se pot abona pentru noul sezon la prețul mult mai mici față de ediția precedentă. La reabonare costul este considerabil mai mic, 300 de lei, comparativ cu 480 de lei vara trecută.
În plus, vor fi disponibile trei categorii de abonamente, fiind inclus și o reducere de tip „Early Bird” pentru cei care aleg să se aboneze până pe 25 iunie, potrivit dinamo1948.ro.
Prețurile abonamentelor pentru sezonul 2026-2027:
|Categorie / Sector
|Reabonare
|Early Bird
|Abonare
|Peluza Cătălin Hîldan
|300 lei
|360 lei
|450 lei
|Tribuna a II-a
|600 lei
|720 lei
|900 lei
|Tribuna 0 – Categoria II
|1.000 lei
|1.200 lei
|1.500 lei
|Tribuna 0 – Categoria I
|1.400 lei
|1.680 lei
|2.100 lei
|VIP Experience
|5.000 lei
|6.000 lei
|7.500 lei
Programul conform căruia se vor vinde abonamentele
- Perioadă de reabonare și abonare early bird: 09 iunie – 25 iunie
- Perioada reabonare și abonare: 26 iunie – 1 septembrie
- Program casierie pentru ridicarea abonamentelor fizice: 1 iulie – 10 iulie (11:00 – 18:00)
Prețurile abonamentelor la începutul sezonului precedent
|Zonă
|Preț întreg
|Preț reabonare
|Peluza Cătălin Hîldan
|540 RON
|480 RON
|Tribuna 2
|1080 RON
|960 RON
|Tribuna 0 - Cat. 2
|1530 RON
|1350 RON
|Tribuna 0 - Cat. 1
|2380 RON
|2100 RON
|VIP Experience
|9000 RON
|8500 RON
Câte abonamente a vândut Dinamo în ultimele două stagiuni:
- Sezonul regulat 2024-2025: 1.525 abonamente
- Play-off-ul sezonului 2024-2025: 3.700 abonamente
- Sezonul integral 2025-2026: 1.100 abonamente
Dinamo va evolua în sezonul viitor sub comanda lui Nuno Campos, care va fi prezentat oficial joi, iar vineri va avea loc prima reunire a lotului, cu jucătorii tineri și cei care au fost împrumutați sezonul trecut. Restul fotbaliștior se vor alătura pe 15 iunie.