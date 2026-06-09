Panică la Dinamo Decizia luată de șefi care îi vizează pe suporteri, după scandalul legat de siglă
Suporteri Dinamo
Superliga

Panică la Dinamo Decizia luată de șefi care îi vizează pe suporteri, după scandalul legat de siglă

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 20:25
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 20:25
  • Dinamo a pus la vânzare abonamentele pentru sezonul viitor, iar prețurile sunt simțitor mai mici față de sezonul precedent.
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După conflictul iscat cu suporterii din cauza noii sigle, șefii lui Dinamo încearcă să îi îmbuneze și au venit cu o ofertă surprinzătoare.

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Dinamo vinde abonamente la preț redus pentru sezonul viitor

Suporterii se pot abona pentru noul sezon la prețul mult mai mici față de ediția precedentă. La reabonare costul este considerabil mai mic, 300 de lei, comparativ cu 480 de lei vara trecută.

În plus, vor fi disponibile trei categorii de abonamente, fiind inclus și o reducere de tip „Early Bird” pentru cei care aleg să se aboneze până pe 25 iunie, potrivit dinamo1948.ro.

Prețurile abonamentelor pentru sezonul 2026-2027:

Categorie / SectorReabonareEarly BirdAbonare
Peluza Cătălin Hîldan300 lei360 lei450 lei
Tribuna a II-a600 lei720 lei900 lei
Tribuna 0 – Categoria II1.000 lei1.200 lei1.500 lei
Tribuna 0 – Categoria I1.400 lei1.680 lei2.100 lei
VIP Experience5.000 lei6.000 lei7.500 lei

Programul conform căruia se vor vinde abonamentele

  • Perioadă de reabonare și abonare early bird: 09 iunie – 25 iunie
  • Perioada reabonare și abonare: 26 iunie – 1 septembrie
  • Program casierie pentru ridicarea abonamentelor fizice: 1 iulie – 10 iulie (11:00 – 18:00)

Prețurile abonamentelor la începutul sezonului precedent

ZonăPreț întregPreț reabonare
Peluza Cătălin Hîldan540 RON480 RON
Tribuna 21080 RON960 RON
Tribuna 0 - Cat. 21530 RON1350 RON
Tribuna 0 - Cat. 12380 RON2100 RON
VIP Experience9000 RON8500 RON

Câte abonamente a vândut Dinamo în ultimele două stagiuni:

  • Sezonul regulat 2024-2025: 1.525 abonamente
  • Play-off-ul sezonului 2024-2025: 3.700 abonamente
  • Sezonul integral 2025-2026: 1.100 abonamente

Dinamo va evolua în sezonul viitor sub comanda lui Nuno Campos, care va fi prezentat oficial joi, iar vineri va avea loc prima reunire a lotului, cu jucătorii tineri și cei care au fost împrumutați sezonul trecut. Restul fotbaliștior se vor alătura pe 15 iunie.

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