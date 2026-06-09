FCSB, gata să se despartă de căpitan Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul” +50 foto
Darius Olaru. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

FCSB, gata să se despartă de căpitan Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 20:44
  • Gigi Becali (67 de ani) susține că FCSB are o ofertă pentru Darius Olaru (28 de ani) dintr-un campionat important al Europei.
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Patronul de la FCSB nu a dat curs altor oferte primite pentru căpitanul echipei, însă ar fi dispus s-o facă acum pentru o sumă mai mică.

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Gigi Becali anunță că Olaru are ofertă din Vest: „A fost cuminte, i-am zis că-i dau drumul”

Gigi Becali a vorbit despre plecările de la FCSB și susține că are o ofertă și pentru Darius Olaru.

„Pleacă cei care și-au terminat contractele. E posibil să plece Olaru, am avut ofertă de trei milioane din Arabia, dar nu am vrut și am cerut patru, apoi a venit el cu o ofertă de 2,3 milioane din Belgia. Sau nu... din Olanda parcă.

Și i-am zis: «Uite, pentru că ai fost om cuminte, îți dau drumul pe trei milioane și să dea banii în trei rate».

El acum așteaptă răspunsul din Belgia, primul meci cred că jucăm chiar cu ei în amicale”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul meci al sezonului recent încheiat

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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50 de apariții
a bifat Olaru pentru FCSB în sezonul 2025-2026, reușind 15 goluri și 8 pase decisive

Olaru a ajuns la FCSB în ianuarie 2020, de la Gaz Metan Mediaș, pentru suma de 600.000 de euro.

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