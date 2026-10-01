Avertisment pentru Armstrong Președintele lui Dinamo face o comparație cu Musi și recunoaște: „Nu știu dacă poate să o lase mai moale” +30 foto
Danny Armstrong. Foto: Sportpictures
Superliga

Avertisment pentru Armstrong Președintele lui Dinamo face o comparație cu Musi și recunoaște: „Nu știu dacă poate să o lase mai moale”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 21:51
  • Andrei Nicolescu a vorbit despre comportamentul lui Danny Armstrong (28 de ani).
  • Fotbalistul lui Dinamo și-a provocat în repetate rânduri adversarii din Superliga.
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Președintele clubului din Ștefan cel Mare consideră că scoțianul riscă să-și creeze o reputație care să-l dezavantajeze pe viitor.

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Nicolescu îl avertizează pe Armstrong: „La un moment dat va avea de pătimit”

„La un moment dat și el va avea de pătimit de pe urma impresiei care i se construiește. Nu știu dacă poate să o lase mai moale.

Cum Musi, în momentul în care a venit la noi, era tratat ca un om care simulează și i-au trebuit nouă luni să scape de pecete, probabil și el trebuie să nu mai intre în niciun conflict o perioadă lungă, ca să se șteargă asta.

Cred că discută (n.r. - cu Nuno Campos). Și el e conștient de asta, cred că va fi foarte atent. Am discutat de vreo două-trei ori. Ultima discuție a fost la meciul cu Farul”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

10 meciuri
a jucat Danny Armstrong pentru Dinamo în acest sezon, în care a marcat 4 goluri și a oferit 8 pase decisive

Cel mai recent incident a avut loc la meciul Dinamo - Farul, câștigat de „câini” cu 4-0.

Armstrong și Denis Alibec au avut un conflict în prima repriză, iar tensiunile au continuat pe tunel, la pauză. Cei doi s-au apropiat cap în cap, Armstrong a căzut, iar atacantul Farului a fost eliminat.

La finalul meciului, Alibec a susținut că a fost provocat și înjurat, în timp ce jucătorul lui Dinamo a venit cu o altă versiune.

FOTO. Dinamo - Farul 4-0

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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În derby-ul Dinamo - FCSB, scor 2-1, Armstrong a fost implicat într-un alt conflict.

Andre Duarte a fost eliminat direct în minutul 31, după ce l-a lovit cu palma peste față pe Andrei Mărginean, iar scoțianul s-a dus imediat la arbitru pentru a-i semnala faza, cerând ca rivalul să fie sancționat.

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