Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre obiectivul din acest sezon, calificarea într-o cupă europeană, și extinderea acestuia în sezoanele viitoare, la niveluri superioare

Nicolescu a explicat de ce sumă de bani ar trebui să beneficieze clubul ca buget, pentru a reuși accederea în grupele unei competiții europene.

Andrei Nicolescu: „60% din buget pentru zona salarială”

„Din punctul nostru de vedere, un buget de 20 de milioane de euro gestionat foarte corect, cu acel procent pentru partea salarială, adică în zona de 60%, ar trebui să-i asigure lui Dinamo o prezenţă în grupele de Europa League sau Champions League“, a explicat acesta pentru zf.ro.

„De când am intrat la Dinamo este al treilea an când este un deficit operaţional. Noi venim după multe provocări: insolvenţă, lipsă de rezultate sportive, lipsă de atitudine în zona administrativă apropo de exploatarea potenţialului de brand.

Dacă ne referim doar la ceea ce înseamnă operaţional, fără să ne gândim la datoriile mai vechi, costul apropo de insolvenţă, datoriile pe care le-am dus din insolvenţă, suntem undeva la 2,5 milioane de euro“, a mai explicat Andrei Nicolescu.

Nicolescu despre drepturile TV din Liga 1: „Tipul de gândire este greşit”

„Mai avem potenţial de creştere, sigur, din zona de ticketing, sponsori şi merchandising.

O chestiune cu care sunt de acord cu toţi cei care au fost în emisiunea ta, cel puţin pentru cluburile istorice: drepturile TV.

Cel puţin la momentul ăsta, împărţirea drepturilor TV o văd într-un fel inechitabilă raportat la produsul pe care îl cumpără televiziunile.

Din păcate, percepţia la nivel de ligă şi la nivel de unele cluburi este că noi primim un ajutor. Tipul de gândire este greşit. Noi toţi cei care suntem protagoniştii acestui produs ar trebui să facem tot ce ţine de noi ca acest produs să fie din ce în ce mai bun.

Mentalitatea asta de genul: stai că dacă ne dă liga e bine, dacă am luat nişte drepturi TV e foarte bine nu ne ajută, pentru că atâta timp cât spunem că nu merităm zona aia de valoare financiară, efectiv n-o merităm. Noi ar trebui să ne gândim ce putem adăuga la acest produs”, a spus conducătorul „câinilor”.

