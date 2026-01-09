CFR aduce jucători Daniel Pancu a oferit detalii despre noile transferuri, după înfrângerea cu Gent: „Vin zilele viitoare”
CFR aduce jucători Daniel Pancu a oferit detalii despre noile transferuri, după înfrângerea cu Gent: „Vin zilele viitoare"

Publicat: 09.01.2026, ora 20:11
Actualizat: 09.01.2026, ora 20:12
  • CFR Cluj - Gent 0-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul ardelenilor, a anunțat noi sosiri în Gruia.
  • Tehnicianul a vorbit și despre Alibek Aliev (29 de ani), care a debutat pentru „feroviari”.

Gent s-a impus grație golurilor marcate de Wilfried Kanga ('30 - pen.) și Atsuki Ito ('41).

CFR Cluj - Gent 0-2. Daniel Pancu: „Scorul nu contează niciodată în meciuri amicale”

La finalul primei partide amicale pe care CFR Cluj a disputat-o în cantonamentul de la Oliva Nova, tehnicianul celor de la CFR Cluj a dezvăluit ce a urmărit în duelul cu Gent.

Să nu ne accidentăm, dar la mine nu contează niciodată în meciuri amicale (n.r. - rezultatul). Bine, să nu ne facem de rușine, să nu fie diferența foarte mare, dar aia contează pentru că e în joc numele clubului. Sunt doar antrenamente de mare intensitate”, a spus Daniel Pancu, la capătul partidei.

Alibek Aliev, atacantul prezentat de CFR Cluj în urmă cu câteva zile, a fost folosit de Daniel Pancu încă din primul minut.

Totodată, antrenorul clujenilor a anunțat noi sosiri la echipă:

„Am urmărit consolidarea unor relații de joc și să integrăm ușor, ușor jucătorii noi. Deocamdată este cazul doar la Alibek.

Dacă avem o problemă, pentru că timpul ne presează, aceasta este legată de jucătorii care vor veni zilele viitoare. Vor veni pentru a avea doi jucători pe post de aceeași valoare și pentru a ne efectua bine antrenamentele”.

350.000 de euro
este cota de piață a lui Alibek Aliev, conform transfermarkt.com

Până în acest moment, Alibek Aliev este singurul jucător care a semnat cu CFR în pauza competițională de iarnă.

CFR Cluj vrea să scape de încă 3 jucători

După plecarea lui Louis Munteanu la D.C. United și a lui Marcus Coco în Israel, CFR Cluj este aproape de a se despărți de alți trei jucători.

În prezent, Kurt Zouma se află în negocieri pentru a rezilia contractul cu „feroviarii”, la fel și Mohammed Badamosi, și Anton Kresic.

De asemenea, Ciprian Deac, jucătorul-simbol al Ardelenilor, a fost tras în afara lotului de către Daniel Pancu, din cauza vârstei înaintate.

14 trofee
a câștigat Ciprian Deac alături de CFR, dintre care 7 reprezintă titlurile de campion ale României

Programul celor de la CFR Cluj în luna ianuarie

  • 13 ianuarie, amical, CFR Cluj - Atzeneta
  • 18 ianuarie, ora 17:45, Liga 1, CFR Cluj - Oțelul Galați
  • 25 ianuarie, ora 20:00, Liga 1, FCSB - CFR Cluj
  • 31 ianuarie, Liga 1, CFR Cluj - Metaloglobus

amical CFR Cluj gent Daniel Pancu liga 1
