CFR aduce jucători Daniel Pancu a oferit detalii despre noile transferuri, după înfrângerea cu Gent: „Vin zilele viitoare”

- CFR Cluj - Gent 0-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul ardelenilor, a anunțat noi sosiri în Gruia.
- Tehnicianul a vorbit și despre Alibek Aliev (29 de ani), care a debutat pentru „feroviari”.
Gent s-a impus grație golurilor marcate de Wilfried Kanga ('30 - pen.) și Atsuki Ito ('41).
CFR Cluj - Gent 0-2. Daniel Pancu: „Scorul nu contează niciodată în meciuri amicale”
La finalul primei partide amicale pe care CFR Cluj a disputat-o în cantonamentul de la Oliva Nova, tehnicianul celor de la CFR Cluj a dezvăluit ce a urmărit în duelul cu Gent.
„Să nu ne accidentăm, dar la mine nu contează niciodată în meciuri amicale (n.r. - rezultatul). Bine, să nu ne facem de rușine, să nu fie diferența foarte mare, dar aia contează pentru că e în joc numele clubului. Sunt doar antrenamente de mare intensitate”, a spus Daniel Pancu, la capătul partidei.
Alibek Aliev, atacantul prezentat de CFR Cluj în urmă cu câteva zile, a fost folosit de Daniel Pancu încă din primul minut.
Totodată, antrenorul clujenilor a anunțat noi sosiri la echipă:
„Am urmărit consolidarea unor relații de joc și să integrăm ușor, ușor jucătorii noi. Deocamdată este cazul doar la Alibek.
Dacă avem o problemă, pentru că timpul ne presează, aceasta este legată de jucătorii care vor veni zilele viitoare. Vor veni pentru a avea doi jucători pe post de aceeași valoare și pentru a ne efectua bine antrenamentele”.
Până în acest moment, Alibek Aliev este singurul jucător care a semnat cu CFR în pauza competițională de iarnă.
CFR Cluj vrea să scape de încă 3 jucători
După plecarea lui Louis Munteanu la D.C. United și a lui Marcus Coco în Israel, CFR Cluj este aproape de a se despărți de alți trei jucători.
În prezent, Kurt Zouma se află în negocieri pentru a rezilia contractul cu „feroviarii”, la fel și Mohammed Badamosi, și Anton Kresic.
De asemenea, Ciprian Deac, jucătorul-simbol al Ardelenilor, a fost tras în afara lotului de către Daniel Pancu, din cauza vârstei înaintate.
Programul celor de la CFR Cluj în luna ianuarie
- 13 ianuarie, amical, CFR Cluj - Atzeneta
- 18 ianuarie, ora 17:45, Liga 1, CFR Cluj - Oțelul Galați
- 25 ianuarie, ora 20:00, Liga 1, FCSB - CFR Cluj
- 31 ianuarie, Liga 1, CFR Cluj - Metaloglobus