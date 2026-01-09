Universitatea Craiova a anunțat, vineri, că își va prelungi cantonamentul din Antalya.

Motivul pentru care oltenii au luat această decizie, în rândurile de mai jos.

Plecată în cantonament de pe 2 ianuarie, Universitatea Craiova ar fi trebuit să petreacă 10 zile în Antalya, dar planurile grupării din Bănie s-au schimbat.

Universitatea Craiova își prelungește cantonamentul în Antalya

Universitatea Craiova a anunțat că își va prelungi șederea în Turcia până vineri, 16 ianuarie.

Motivul pentru care oltenii au luat această decizie are legătură cu condițiile meteo nefavorabile anunțate la Craiova pentru săptămâna viitoare.

Astfel, pentru a se putea antrena în codiții cât mai bune, conducerea Universității a luat decizia ca echipa să mai rămână încă 4 zile în Antalya.

„Existând riscul de a nu ne putea antrena din cauza condițiilor meteo nefavorabile anunțate la Craiova săptămâna viitoare, s-a decis prelungirea perioadei de cantonament din Antalya.

Astfel, Știința va rămâne în Turcia până vineri, 16 ianuarie, pentru a putea continua pregătirile în cele mai bune condiții”, a transmis Universitatea Craiova.

Oltenii vor juca primul meci oficial din 2025 pe 19 ianuarie, în deplasare, contra celor de la Petrolul Ploiești.

În primul amical din această iarnă, cel cu Konyaspor, U Craiova s-a impus cu 1-0. Oltenii mai au programată o singură partidă de pregătire în Antalya, cea cu Stuttgart 2, meci care se va disputa sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 15:00.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport