„Foarte complicat" Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer" + ce transferuri plănuiesc „câinii"
Andrei Nicolescu
„Foarte complicat" Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer" + ce transferuri plănuiesc „câinii"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 18:51
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 18:51
  • FCSB - Dinamo 0-0. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a vorbit despre șansele ca Lisav Eissat (20 de ani) să fie transferat de clubul din „Ștefan cel Mare”.
  • Oficialul lui Dinamo a precizat și ce transferuri vrea să facă în perioada de mercato din iarnă.

Andrei Nicolescu a declarat anterior că și l-ar dori pe Lisav Eissat la Dinamo, dar această mutare pare a fi departe de a se realiza.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Eissat: „Nici 1% șanse”

Acesta a precizat că transferul fundașului care a debutat la naționala României în octombrie este foarte greu de realizat.

La Eissat e foarte greu, e foarte complicat, e doar o dorință în aer, nu știu dacă există nici 1% șanse”, a spus președintele lui Dinamo la Fanatik, citat de gsp.ro.

Oficialul clubului din „Ștefan cel Mare” a vorbit apoi despre principalele ținte ale echipei sale:

„Vrem 3 sau 4 jucători, doi fundași centrali, o dublură la Opruț dacă se poate și căutăm evident și un atacant pentru că acolo suferim, trebuie să găsim o soluție să fim mai eficienți în față”.

În acest sezon, Lisav Eissat a evoluat în 11 partide pentru Maccabi Haifa, în campionatul Israelului.

Ultima dată când fundașul a evoluat a fost pe 29 noiembrie, în partida cu Hapoel Petah Tikva, scor 0-0, atunci când a bifat 45 de minute pe teren.

Andrei Nicolescu: „Cu unii am început să negociem”

Andrei Nicolescu a mai precizat că, în acest moment, încearcă să le prelungească contractele lui Eddy Gnahore, Kennedy Boateng și Georgi Milanov, care expiră anul viitor.

„Sunt câțiva jucători care în vară își termină contractul. Cu unii am început să negociem, cu unii e mai dificil. Boateng, Gnahore, dintre cei care acum îi vedeți foarte importanți pentru echipă. Milanov, de asemenea.

Avem strategia noastră. Sunt grele negocierile. Sunt șanse realiste să rămână, dar asta depinde foarte mult de tot ce vom face în viitor. Potențialul calificării în cupele europene contează foarte mult la negocieri”, a mai spus Andrei Nicolescu, conform sursei citate.

