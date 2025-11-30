Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea unui transfer al lui Lisav Eissat (20 de ani).

Dinamo este una dintre cele mai în formă echipe din Liga 1. „Câinii” ocupă locul 3, cu 34 de puncte, iar Andrei Nicolescu se gândește deja la întăriri pentru o viitoare participare în cupele europene.

Dinamo vrea să-l transfere pe Lisav Eissat: „Foarte complicat”

Prima țintă a formației din „Ștefan cel Mare” este Lisav Eissat, fundașul central legitimat la Maccabi Haifa, care a debutat recent la echipa națională a României.

Fotbalistul este dorit și de FCSB, iar președintele lui Dinamo a recunoscut că va fi foarte complicat să-l convingă pe jucătorul în vârstă de 20 de ani să vină în România.

„Eissat are reale calități, evident că ni-l dorim, dar e drum lung până acolo, dar nu din cauza lui, ci din cauza clubului la care activează acum.

Am văzut declarația dinspre FCSB, nu știu ce să zic. Încercăm să-l aducem, dar este foarte complicat”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

300.000 de euro este cota lui Lisav Eissat, conform Transfermarkt

Dinamo a încercat să-l transfere pe Eissat încă de acum doi ani, când a revenit în elita fotbalului românesc, însă lucrurile nu au decurs conform planului.

FOTO. Lisav Eissat în tricoul naționalei României

Andrei Nicolescu: „Eu i-am zis lui Lucescu despre Lisav Eissat”

La scurt timp după debutul lui Eissat sub tricolor (2-1, cu Moldova), Andrei Nicolescu declara că el a fost cel care a discutat cu Mircea Lucescu, despre stoperul Născut și crescut în Israel.

„Lisav este un jucător pe care noi îl urmărim de doi ani. Am vrut să îl transferăm încă din toamna cealaltă, când nimeni nu știa nimic despre el în România.

La acel moment a fost o conjunctură și nu am reușit, nici n-am insistat foarte tare pentru că nu eram toți convinși dacă să îl luăm, dar îl știam.

Eu am vorbit cu domnul Lucescu despre Lisav. Anul acesta noi am vrut să îl transferăm din nou, numai că a ajuns la o cotă bună și nu ne-am mai putut apropia de el.

Când am vorbit cu el cred că nu știa de Lisav, dar era în vizorul echipei naționale. Am vorbit apoi cu Curelea despre el și mi-a spus că știau de el. ”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport, la scurt timp după debutul fundașului.

