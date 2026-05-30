„Fotbalul e în mâna escrocilor” Selecționerul interimar al Italiei are o explicație radicală a căderii squadrei azzurra

Silvio Baldini, 67 de ani, antrenorul Italiei doar pentru amicalele cu Luxemburg și Grecia, a convocat 20 de debutanți!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Italia este în cel mai rău moment al echipei naționale, care a ratat al treilea Campionat Mondial consecutiv.

Nu s-a calificat nici la CM 2018, nici la CM 2022 și nu este nici la CM 2026.

Acest turneu, organizat în SUA, Canada și Mexic, a fost pierdut în finala barajului: 1-1, 1-4 la penaltyuri cu Bosnia, la Zenica.

Baldini: „Situația Italiei mi se pare foarte complicată”

După campania eșuată, selecționerul Gennaro Gattuso a fost demis și, momentan, a fost înlocuit cu Silvio Baldini.

Interimar, doar pentru două meciuri amicale, ambele în deplasare:

3 iunie, cu Luxemburg.

7 iunie, cu Grecia.

Baldini, 67 de ani, are o explicație radicală a căderii squadrei azzurra.

Baldini, vorbindu-le tinerilor jucători italieni la centrul sportiv de la Coverciano, lângă Florența. Foto: Imago

„Jucătorii tineri au nevoie de spațiu, dar cât timp fotbalul italian este în mâna escrocilor, situația mi se pare foarte complicată”, a declarat antrenorul, potrivit presei peninsulare.

„Nu e vina federației, pentru că suntem mereu printre cei mai buni la nivel de tineret. Problema? Nu progresăm, iar cluburile sunt de vină”.

Sper ca aceste două partide amicale să fie utile pentru oricine va conduce după mine. Am convocat jucători foarte tineri. Au ocazia să se remarce Silvio Baldini, selecționer interimar Italia

Donnarumma e singurul jucător trecut de 22 de ani în lotul Italiei

A chemat un lot nemaivăzut la naționala de seniori:

24 de jucători.

Gluma lui Baldini cu atacantul Luca Koleosho, de la Paris FC. Foto: Imago

20 de debutanți.

27 de ani are singurul internațional trecut de 22 de ani: Gigio Donnarumma (Manchester City).

20,5 ani este media de vârstă a jucătorilor din lotul actual al Italiei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport