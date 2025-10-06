„Cine nu ar vrea să ia titlul?” Iftime e pus pe fapte mari, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc » Leo Grozavu e temperat
„Cine nu ar vrea să ia titlul?" Iftime e pus pe fapte mari, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc » Leo Grozavu e temperat

  • FC BOTOȘANI - UTA ARAD 2-1. Valeriu Iftime (65 de ani), patronul moldovenilor, a vorbit despre performanța istorică a echipei sale de a urca pe primul loc în Liga 1.
  • Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul de la Botoșani, a oferit și el o primă reacție.

Iftime s-a arătat surprins de reușita echipei antrenate de Leo Grozavu.

FC BOTOȘANI - UTA ARAD. Valeriu Iftime: „Sunt surprins, nimeni nu credea că vom ajunge aici”

„E momentul nostru. Sunt surprins, nimeni nu credea că vom ajunge aici. Deja devine obositoare starea asta.

Nu știu ce e în sufletul lui Leo Grozavu, dar, cu siguranță, vrea să ajungem cât mai sus, să facem o surpriză extraordinară”, a declarat Valeriu Iftime la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Întrebat dacă se gândește la posibilitatea ca FC Botoșani să câștige titlul, oficialul moldovenilor a răspuns:

„Cine nu ar vrea să ia titlul? Suntem pe primul loc, cu cele mai multe goluri marcate după 12 etape, chiar suntem o echipă bună.

Dar avem și jucători extraordinari! Portarul [Anestis], care m-a scos în câteva meciuri, Hervin [Ongenda], Mailat. Asta face echipa.

Dar, în momentul ăsta, nu poate să-mi spună nimeni că sunt acolo așa, din întâmplare. Am bătut ce a trebuit. M-ați întrebat dacă vreau titlul. Da!”, a adăugat Iftime.

Valeriu Iftime: „Jucătorii se vor distra mâine”

Iftime a declarat că fotbaliștii vor sărbători acest moment marți:

„Jucătorii se distrează mâine. Își botează Andrei Miron copilul”.

Totodată, patronul de la Botoșani a dezvăluit că nu le va da un bonus elevilor antrenați de Leo Grozavu, în ciuda momentului traversat de echipă:

„Nu, nu le dau nicio primă. Nimeni nu are în contract un premiu pentru așa ceva”.

Leo Grozavu: „Nu se dă niciun premiu după 12 etape”

Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a avut un discurs echilibrat. Rămâne cu picioarele pe pământ, în condițiile în care mai este mult până la finalul sezonului regulat.

„Pentru moral e foarte bine, dar pentru locul 1 după 12 etape nu se dă niciun premiu!

Sigur, suntem într-un moment foarte bun și e meritul în totalitate al băieților. Astăzi, pe un teren foarte, foarte dificil, au arătat caracter și s-au luptat pentru fiecare minge.

Îi felicit pe cei de la UTA și pe Adi Mihalcea pentru partida de astăzi. În condițiile unui teren foarte greu, cred că a fost un meci spectaculos. Felicitări băieților de aici, din toată inima!

Pentru toți jucătorii de la FC Botoșani, în momentul de față, asta este o rampă de lansare. Joci bine la Botoșani, pleci la mai bine sau pleci la un club mult mai titrat.

Ei trebuie să joace prima oară bine aici. Sunt convins că orice jucător care va primi o ofertă la un moment dat va pleca. E foarte greu să îi mai ții când primesc oferte mai bune”, a declarat Leo Grozavu potrivit sursei citate anterior.

