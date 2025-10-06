Oprița vrea să plece Antrenorul de la Steaua își ia licența PRO și țintește Liga 1: „Nu s-a pus problema de prelungire”
Daniel Oprița FOTO: Sport Pictures
Oprița vrea să plece Antrenorul de la Steaua își ia licența PRO și țintește Liga 1: „Nu s-a pus problema de prelungire"

Publicat: 06.10.2025, ora 23:55
Actualizat: 07.10.2025, ora 09:27
  • Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul celor de la Steaua, a vorbit despre actualul sezon al formației din Ghencea și despre viitorul său la club.

Daniel Oprița conduce gruparea „militară” din vara anului 2019, atunci când echipa se afla în cel de-al treilea eșalon.

Daniel Oprița, despre situația Stelei: „Momentan suntem bine”

Tehnicianul a vorbit despre începutul de sezon al echipei din Ghencea. „Militarii” ocupă în acest moment locul #5 în Liga 2, cu 17 puncte acumulate în nouă etape.

„Momentan suntem OK în clasament, locul 5, dar este evident că se putea și mai bine. Însă aș vrea să vă uitați pe statistici și o să vedeți că noi am jucat în aceste prime etape cu echipele care teoretic se luptă la promovare.

Dar, de abia acum pot spune că va urma și pentru noi o serie de meciuri teoretic mai ușoară. Dar, chiar și așa, nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, trebuie să muncim la fel de bine în continuare”, a declarat Oprița, conform prosport.ro.

„Nu s-a pus problema de prelungire”

Antrenorul echipei MApN a declarat că și-ar dori să plece de la Steaua la o formație de Liga 1. Acesta a fost foarte deranjat încă din sezoanele trecute de faptul că echipa nu a avut drept de promovare.

„Situația mea este clară, din punctul meu de vedere. Eu mai am contract cu Steaua până în vara anului viitor, nu s-a pus încă problema de vreo discuție pentru prelungirea contractului.

Dar, pentru mine lucrurile sunt destul de clare. Eu mă aflu la această echipă de șase ani, am plecat pe al șaptelea.

În iarna asta voi lua și licența PRO și e clar că voi putea avea din acel moment mult mai multe oportunități în cariera mea. Dar, dacă nici pentru sezonul următor, mă refer la 2026-2027, nu se va obține dreptul juridic de promovare, nu vă ascund faptul că doresc să îmi caut și eu o altă echipă.

Ideal ar fi să continui aici, în Ghencea, dar fără drept de promovare și în sezonul 2026-2027 nu mă mai văd totuși motivat nici eu să continui.

Și așa mi-a fost greu să formez un alt lot în această vară. Am avut noroc că s-au transferat la Liga 1 și unii jucători de la noi și i-am dat ca exemple celor pe care i-am adus acum la echipă.

Dacă vor juca bine, atunci vor avea șansa să intre în vizorul unor echipe de Liga 1. Dar dacă nu se va obține nici pentru sezonul următor dreptul juridic de promovare, trebuie luat iar de la capăt și trebuie convinși probabil alți jucători să vină la Steaua”, a mai adăugat Oprița.

Suporterii au fost mereu lângă noi indiferent de situație și sper că se va obține acest drept juridic de promovare, dar, dacă nu, atunci v-am spus mai devreme ce intenționez să fac Daniel Oprița, antrenor Steaua

