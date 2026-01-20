Dinamo Zagreb - FCSB „Roș-albaștrii” au pus în vânzare biletele pentru duelul din Europa League » Care este prețul

FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Dinamo Zagreb din Europa League, programată joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00.

Dinamo Zagreb - FCSB va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a reintrat în lupta pentru obținerea calificării în primăvara europeană, după marea victorie obținută împotriva celor de la Feyenoord, scor 4-3.

În grupa XXL din Europa League, campioana României ocupă locul 27, cu 6 puncte acumulate, la doar unul singur în spatele locurilor care asigură calificarea în play-off.

FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo Zagreb

Partida din Croația împotriva celor de la Dinamo Zagreb este una decisivă pentru FCSB. În cazul unui succes, șansele „roș-albaștrilor” de a trece în faza următoare a competiției vor crește considerabil.

Cei care vor să facă deplasarea pentru a o susține pe FCSB trebuie să achite 20 de euro (102 lei) pentru un bilet.

„Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu GNK Dinamo Zagreb, din UEFA Europa League (22 ianuarie, ora locală 21:00, Zagreb) pot fi achiziționate online accesând link-ul din zona de comentarii.

Prețul unui bilet este de 20 Euro. Menționăm faptul că trebuie să vă creați un cont pentru a avea acces la bilete.

Pentru a veni în sprijinul suporterilor din București, FCSB și Peluza Nord 1995 vor pune la dispoziție bilete luni și marți, între orele 10:00 și 18:00, în incinta magazinfcsb.ro, pe Strada Progresului 134-138.

Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”, a transmis FCSB pe Facebook.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 6 15 2. Midtjylland 6 15 3. Aston Villa 6 15 4. Betis 6 14 5. Freiburg 6 14 6. Ferencvaros 6 14 7. Braga 6 13 8. FC Porto 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Stuttgart 6 12 10. AS Roma 6 12 11. Nottingham 6 11 12. Fenerbahce 6 11 13. Bologna 6 11 14. Plzen 6 10 15. Panathinaikos 6 10 16. Genk 6 10 17. Steaua Roșie 6 10 18. PAOK 6 9 19. Celta Vigo 6 9 20. Lille 6 9 21. Young Boys 6 9 22. Brann 6 8 23. Ludogorets 6 7 24. Celtic 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Dinamo Zagreb 6 7 26. Basel 6 6 27. FCSB 6 6 28. Go Ahead Eagles 6 6 29. Sturm Graz 6 4 30. Feyenoord 6 3 31. Salzburg 6 3 32. Utrecht 6 1 33. Rangers 6 1 34. Malmo 6 1 35. Maccabi Tel-Aviv 6 1 36. Nice 6 0

