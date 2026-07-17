„Dinamo nu-și putea asuma asta!” Gnahore primește la FCSB același salariu! De ce a fost lăsat să plece la rivală
Superliga

„Dinamo nu-și putea asuma asta!” Gnahore primește la FCSB același salariu! De ce a fost lăsat să plece la rivală

alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 19:07
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 19:30
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele executiv al lui Dinamo, a vorbit despre plecarea lui Eddy Gnahore (32 de ani) direct la rivala FCSB.
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Rămas liber de contract după despărțirea de Dinamo, mijlocașul central a ales să semneze cu FCSB, spre nemulțumirea fanilor dinamoviști.

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Gnahore primește la FCSB același salariu ca la Dinamo! De ce a fost lăsat să plece la rivală

Andrei Nicolescu a explicat de ce echipa sa a ales să nu îi prelungească înțelegerea, deși Gnahore ar fi rămas pe același salariu în „Ștefan cel Mare”, adică peste 20.000 de euro lunar.

„L-am văzut pe Gnahore în tricoul FCSB. Mă așteptam să se ducă în altă parte, nu la FCSB, mai ales că a avut un mesaj de rămas bun și a declarat cumva că în România va juca doar la Dinamo. De asta am spus că nu cred că va ajunge. Până la urmă e un jucător profesionist.

E clar că salariul pe care l-a primit acolo e un salariu pe care Dinamo nu și-l putea asuma. E același pe care l-a avut și în ultimul an la Dinamo. Era foarte mare, dar nu-l mai puteam da.

Noi i l-am dat în ideea în care atunci când am negociat cu el, noi construiam o echipă și aveam nevoie de cineva care să fie stâlp, așa cum era și viziunea antrenorului de la acel moment. Aveam nevoie de un jucător în jurul căruia să se construiască.

Nu vreau să intru în detalii despre negocieri. Ideea e că el a avut același salariu și la noi. Îl înțeleg, s-a acomodat bine în București, probabil îi place mult aici, e normal să fi acceptat oferta. Sunt convins că a rămas și pentru București”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Cum a ajuns la FCSB și discuțiile cu Mihai Stoica

Eddy Gnahore a explicat de ce a ales să semneze cu FCSB, deși a jucat în România pentru Dinamo.

„Contractul meu cu fosta echipă s-a încheiat. Am vorbit cu oamenii de la FCSB și am conștientizat cât de profesioniști sunt, iar asta m-a convins să semnez. La vârsta mea, acest lucru este foarte important. Sunt foarte fericit să mă aflu aici.

Nu am vorbit cu foștii colegi. De fel nu sunt un tip emoțional, mă concentrez mereu pe ceea ce am de făcut aici și pe ceea ce trebuie să fac pe teren. Nu pot să prevăd viitorul și să văd cum voi fi primit, însă cred că adaptarea la FCSB va veni în mod natural. Voi încerca să câștig fiecare meci”, a spus Gnahore.

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