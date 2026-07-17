Antena 1, victorie cu Pro TV și TVR! Semifinalele CM, audiență superioară tuturor meciurilor din penultimul act la precedentele 4 turnee de Mondial și European +12 foto
IMAGO / Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Antena 1, victorie cu Pro TV și TVR! Semifinalele CM, audiență superioară tuturor meciurilor din penultimul act la precedentele 4 turnee de Mondial și European

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 13:45
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 13:47
  • Raport șocat al semifinalelor de acum versus 2022: rating mai mare cu peste 50% față de TVR. Care e explicația, în rândurile de mai jos.
  • Antena 1 a reușit să bată și Pro TV, la semifinalele Euro din 2021 și 2024, care au conținut, ca și acum, meciuri fantastice.
  • Audiența cumulată a meciurilor din TOP 12 de la actualul Mondial depășește populația României. Cifrele, în articol.
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Până la faza semifinalelor, comparația audiențenlor de la actualul Campionat Mondial cu cele de la precedentele ediții, dar și cu cele de la Campionatele Europene, conținea ceva ce influența rezultatul.

Și anume: multe dintre jocurile de la World Cup 2026 s-au disputat după miezul nopții sau chiar dimineața în România, ceea ce nu era relevant pentru ratingul TV.

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Cât au influențat orele nivelul audiențelor până la semifinale

Chiar și în sferturile de finală, un joc s-a desfășurat în intervalul 04:00 - 06:45, e vorba despre Argentina - Elveția, 3-1.

Deși a fost un meci extrem de spectaculos și plin de suspans, ora la care s-a jucat a făcut să fie văzut pe Antena 1 de sub 460.000 de persoane, ca medie, cifre care au fost la mai puțin de jumătate față de unele meciuri mediocre, din faza eliminatorie, exemple Canada - Africa de Sud 1-0 sau Egipt - Australia 1-1, 4-2 după loviturile de departajare. Ambele jocuri au depășit câte un milion de telespectatori, dar doar pentru faptul că s-au jucat în prime-time.

În schimb, singura fază de la acest Mondial care s-a jucat exclusiv pe ora clasică de Champions League a Europei a fost cea din semifinale. Ambele jocuri au început la ora 22:00, astfel că o comparație a ratingului TV, cu alte turnee finale, tot în semifinale, poate fi extrem de elocventă.

Iar comparația cuprinde precedentele două Mondiale și două Europene, date de audiență oferite la momentul respectiv de site-ul paginademedia.ro.

Turneele care intră în această comparație și ce post le-a transmis

  • CM 2018 - TVR
  • CE 2020* - Pro TV
  • CM 2022 - TVR
  • CE 2024 - Pro TV
  • CM 2026 - Antena 1

* s-a jucat în 2021 din cauza pandemiei

Cifrele înregistrate de Antena 1 cu cele două meciuri din penultimul act, disputate marți și miercuri, au fost spectaculoase. Paradoxal, audiența a fost perfect egală.

AUDIENȚA SEMIFINALELOR CM 2026

  • Spania - Franța 2-0 2.620.000 telespectatori
  • Argentina - Anglia 2-1 2.620.000 

Spania - Franța de acum, 340.000 de persoane în plus față de Spania - Franța din 2024

Nivelul e peste toate cele 8 meciuri disputate în semifinalele turneelor luate în calcul în această analiză. Raportat la CM 2022, din Qatar, surplusul e acum de peste 50%.

Explicația poate fi dată doar de faptul că atunci, ambele semifinale au fost complet dezechilibrate, cu Maroc și Croația care nu s-au ridicat la nivelul adversarelor și meciurile și-au pierdut din interes.

Avansul Antenei 1 e imens și față de Euro 2020, difuzat de Pro TV, care s-a jucat în vara lui 2021, când încă era pandemie și, teoretic, consumul de TV era mai mare decât în prezent. Față de semifinalele acelui European, Antena 1 a bifat acum cu 25% mai mulți telespectatori.

Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO)
Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO)

Galerie foto (12 imagini)

Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO) Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO) Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO) Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO) Franța - Spania, imagini înainte de prima semifinală de la CM 2026 (Foto: IMAGO)
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AUDIENȚA SEMIFINALELOR precedentelor 4 turnee de CM și CE

CM 2018 - TVR

  • Croația - Anglia 2-1, ora 21:00 » 2.290.000 persoane
  • Franța - Belgia 1-0, ora 21:00 » 2.164.000

CE 2020 - PRO TV

  • Italia - Spania 4-2, ora 22:00 » 2.092.000
  • Anglia - Danemarca 2-1, ora 22:00 » 2.087.000

CM 2022 - TVR

  • Franța - Maroc 2-0, ora 21:00 » 1.710.000
  • Argentina - Croația, ora 21:00 » 1.716.000

CE 2024 - PRO TV

  • Anglia - Olanda 2-1, ora 22:00 » 2.530.000
  • Spania - Franța 2-1, ora 22:00 » 2.280.000

Odată cu trecerea în faza sferturilor și semifinalelor, Antena 1 a reușit să urce serios nivelul ratingurilor.

Acum, primele 6 locuri în clasamentuil celor mai urmărite jocuri de la Mondialul american sunt partidele din sferturi și semifinale, excepția fiind Spania - Portugalia, care a fost în optimile de finală.

Primele 12 meciuri din această ierarhie adună, în număr de telespectatori, aproape 20 de milioane, ceea ce înseamnă cu măcar 1 milion peste populația României, care la începutul acestui an era estimată la 18,8-19 milioane de persoane.

Când se joacă cele două finale

  • FINALA MICĂ

Franța - Anglia, sâmbătă, ora 00:00

  • FINALA MARE

Spania - Argentina, duminică, ora 22:00

Finala e o mare provocare pentru Antena 1

În privința ultimului act, A1 trebuie să-și îmbunătățească audiența de la cele două semifinale cu cel puțin 12-13% pentru a bate și cele mai vizionate finale de la precedentele 4 Mondiale și Europene.

Mai precis, Antena 1 trebuie să aibă cu cel puțin 325.000 mai mulți telespectatori decât a avut la Franța - Spania și Argentina - Anglia pentru a deveni numărul 1.

Audiența finalelor precedentelor 4 turnee finale

CM 2018 - TVR

  • Franța - Croația 4-2, ora 18:00 2.690.000 persoane

CE 2020 - PRO TV

  • Italia - Anglia 1-1, 3-2 pen., ora 22:00 2.945.000

CM 2022 - TVR

  • Argentina - Franța 3-3, 4-2 pen., ora 17:00 2.915.000

CE 2024 - PRO TV

  • Spania - Anglia 2-1, ora 22:00 2.940.000

Cine va transmite următoarele două turnee finale

  • CE 2028 - Pro TV 
  • CM 2030 - Antena 1

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