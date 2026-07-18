Liga 1, etapa #1 Oțelul - CFR Cluj, live de la 18:30. De la 21:15, campioana U Craiova debutează în noul sezon » Programul complet

- Oțelul Galați și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, în primul meci al zilei, de la 18:30.
- De la 21:15, campioana României debutează pe teren propriu, cu UTA Arad.
- Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Partida dintre FC Voluntari și FC Botoșani a deschis ediția 109 a primului eșalon din România. Ultimul sezon a fost câștigat de Universitatea Craiova, care a devenit campioană după o așteptare de 35 de ani.
Oțelul Galați - CFR Cluj, live de la 18:30
U Craiova - UTA Arad, live de la 21:15
Duminică, 19 iulie
U Cluj - Farul Constanța, live de la 17:00
Petrolul Ploiești - Dinamo, live de la 19:30
Luni, 20 iulie
Corvinul - Csikszereda, live de la 18:30
Rapid - Sepsi, live de la 21:30
S-au jucat:
FC Voluntari - FC Botoșani 2-2
- Au marcat: Diarra ('18, aut), Merloi ('88) / Dumiter ('19), Mitrov ('47)
Echipe de start:
- FC Voluntari: Jurhar - Schieb, Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu - Mamic, Cvek, I. Gheorghe, Guțea - Babic, Roman
- Rezerve: Chioveanu, Haruț, Merloi, Haită, Kiki, Onișa, Petculescu, M. Ștefan, Toma, Vencu
- Antrenor: Marius Croitoru
- FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Diarra, Creț - Papa, Bordeianu, Ongenda - Mitrov, Dumiter, Mailat
- Rezerve: Gurău, Diaw, Petro, Sadiku, Sorodoc, D. Ștefan, De Vega, Țigănașu, Bodișteanu, Markovic
- Antrenor: Florin Pîrvu
- Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Filip Alexandru Adrian și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR: Orbuleț Mircea
- Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)
FCSB - FC Argeș 2-0
- Au marcat: Bîrligea ('19), Tănase ('45+3, pen)
Echipe de start
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Cisotti, Radunovic - Politic, Tănase, Bîrligea
- Antrenor: Marius Baciu
- Rezerve: M. Popa, Udrea, Dăncuș, Avram, Toma, Stoian, Labonne, D. Popa
- FC Argeș: Căbuz - Oancea, Sadriu, Tudose, Borța - Rața, Sierra, Emmers - Pîrvu - Micovschi, Matos
- Antrenor: Bogdan Andone
- Rezerve: Șerban, Straton, Tofan, Garutti, Antoniou, Rădescu, Idowu, Dulcea, Moldoveanu, Balaure, Marin, Cotea
- Arbitru: Barbu Marian. Asistenți: Bucsi Imre Laszlo și Duță George Bogdan. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Slabu Stelian-Constantin
- Stadion: Steaua (București)
VIDEO. Golul marcat de Daniel Bîrligea
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|FCSB
|1
|3
|2
|FC Argeș
|1
|1
|3
|FC Voluntari
|1
|1
|4
|Farul
|0
|0
|5
|Rapid
|0
|0
|6
|U Cluj
|0
|0
|7
|UTA Arad
|0
|0
|8
|Petrolul
|0
|0
|9
|Corvinul
|0
|0
|10
|CFR Cluj
|0
|0
|11
|Dinamo
|0
|0
|12
|Oțelul
|0
|0
|13
|Csikszereda
|0
|0
|14
|U Craiova
|0
|0
|15
|Sepsi Sf. Gheorghe
|0
|0
|16
|FC Argeș
|1
|0