„Aici s-au dus banii de transferuri” Fanii sunt ironici după ce FCSB a prezentat investiția de 650.000 €: „Pe ce post joacă?”. Un jucător și-a pus mâinile-n cap

FCSB și-a prezentat noul autocar, pentru care achitat suma de 650.000 de euro .

. Vestea a provocat un val de reacții negative din partea fanilor.

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FCSB va debuta astăzi în noul sezon din Liga 1, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua, împotriva celor de la FC Argeș. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB și-a prezentat noul autocar

Cu doar câteva ore înaintea partidei, roș-albaștrii și-au prezentat noua achiziție: un autocar Setra TopClass S 517 HDH Facelift, model 2026, unul dintre cele mai moderne vehicule din gama premium destinată transportului echipelor profesioniste.

„Odată cu noul sezon, roș-albaștrii se vor deplasa la bordul noului autocar Setra 517 HDH Top Class, un produs de vârf al industriei auto.

Vehiculul personalizat în culorile clubului va putea fi admirat de suporteri la meciul de debut al sezonului 2026-2027, din această seară, în care jucătorii noștri îi vor întâlni pe cei de la FC Argeș”, a anunțat FCSB pe rețelele de socializare.

Fanilor FCSB nu le-a picat bine vestea: „Deci aici s-au dus banii de transferuri”

Nu toți suporterii au primit cu entuziasm investiția de 650.000 de euro făcută de club. Majoritatea fanilor au lansat ironii cu privire la campania de transferuri a favoriților din această vară.

„E nasol când asta e cea mai mare achiziție a echipe”

„Deci aici s-au dus banii de transferuri”

„Pe ce post joaca autocarul?

„E bine că avem autocar, însă azi jucam cu Radunovic mijlocaș la închidere. Vai de noi”.

„Au dat mai mult pe autocar decât pe transferuri. Anul acesta vor avea cel mai mișto autocar și cea mai slabă echipă.

„Vrem transferuri!”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.

Valentin Crețu a aplaudat cu ghetele în mâini, iar Andre Duarte și-a pus mâinile în cap când a văzut cum arată noul autocar

În această perioadă de mercato, FCSB a parafat doar două transferuri. Este vorba de Ronny Labonne (28 de ani), fundaș venit de la Caen, și Eddy Gnahore (32 de ani), rămas liber de contract după despărțirea de Dinamo.

„Cine a făcut transferuri? Craiova? Sunt patru transferuri. Noi avem două și urmează încă două săptămâna asta. Care e problema?

Doar suporterii care scriu pe rețele spun că ar fi o problemă. Pe stadion nu-i văd.

Atâta timp cât suntem întâmpinați cu simpatie, eu nu văd unde sunt ăștia care înjură. De parcă n-am făcut transferuri pentru că n-am vrut sau știu eu ce.

Am explicat clar. Jucătorii buni nu pot fi luați acum. Nu aveam chef să umplu curtea de rebuturi, doar de dragul de a aduce jucători, ca să nu se mai enerveze ăștia care sunt foarte nervoși. Îi îndemn la calm.

Mi-am adus aminte. Am trei. Pădurariu e titular la FCSB. Hai să-l vedem. S-ar putea să avem trei jucători buni antamați. Pe suporteri o să-i vedem vineri

Știu că lotul e subțire. Am spus de atâtea ori că mai vrem 4 jucători. Ce să mai fac? Să vin să desenez, să fac schițe? Hai să luăm un creion și să desenez! Dacă sunt nemulțumiți, să se uite la emisiune! Am spus clar că vor mai veni 4 jucători! De fapt 3, că unul a venit deja”, declara Mihai Stoica la Prima Sport, pe 11 iulie.

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