„S-au opus construirii stadionului Dinamo”  Sponsorul „câinilor” despre problemele noii arene: „Am fost de multe ori la Ministerul de Interne” +19 foto
Andrei Nicolescu și Ionuț Negoiță/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro/ Facebook @Ionuț Negoiță/ montaj GOLAZO.ro
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„S-au opus construirii stadionului Dinamo” Sponsorul „câinilor” despre problemele noii arene: „Am fost de multe ori la Ministerul de Interne”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 18:27
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 21:11
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele clubului Dinamo, și Ionuț Negoiță (52 de ani), fost acționar al „câinilor” în perioada 2013-2020, au susținut o conferință de presă comună.
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Evenimentul a avut loc ca urmare a prelungiri parteneriatului dintre clubul din „Ștefan cel Mare” și HILS Development, compania imobiliară deținută de Negoiță.

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Andrei Nicolescu: „Vrem să vedem un Dinamo mult mai sus decât e acum”

Președintele lui Dinamo a vorbit despre obiectivele clubului din acest sezon.

„Dacă anul trecut vorbeam despre niște targeturi pe care ni le-am atins, chiar dacă am fost puțin dezamăgiți la final, acum vorbim despre alte ținte.

Îmi doresc ca la anul să ne aflăm din nou aici, să putem spune că ne-am atins țintele și să vedem o echipă Dinamo mult mai sus decât este acum”, a declarat Andrei Nicolescu, citat de gsp.ro.

Ionuț Negoiță: „Dinamo s-a schimbat în bine”

Negoiță l-a completat pe Nicolescu și a precizat că situația clubului s-a îmbunătățit după plecarea sa (n.r. a lui Negoiță), dar a subliniat că este nevoie de răbdare și timp pentru a face performanță.

„Dinamo s-a schimbat, s-a schimbat în bine. Dacă ar fi să vorbesc de cei opt ani în care am fost la Dinamo, și eu am contribuit cu mulți bani de acasă și ulterior am mai pierdut vreun milion și ceva prin insolvență, dar face parte din poveste și nu-mi pare rău, pentru că mi-am asumat că acest sport are nevoie de susținere financiară.

Ca urmare, parcursul pe care-l văd e unul care dă încredere.

Anul trecut chiar a fost un an reușit, chiar dacă unele lucruri n-au putut fi bifate. Dar pentru a construi o echipă chiar e nevoie de răbdare și de timp, și eu sunt optimist că lucrurile pe anul acesta vor fi, față de anul trecut, pe plus.

Și, bineînțeles, a juca în cupele europene e un obiectiv foarte important și eu sper ca anul acesta să se reușească și, de ce nu, mi-aș dori să vin și eu la meciuri în deplasare, adică prin Europa, să susțin echipa”, a spus Negoiță, potrivit agerpres.ro.

  • În primul meci al noii stagiuni, formația antrenată de Nuno Campos a fost învinsă, scor 0-1 de Petrolul.

Ionuț Negoiță: „ Au fost oameni cu nume şi prenume care s-au opus construirii stadionului Dinamo”

Fost acționar al clubului din „Ștefan cel Mare” a vorbit și despre problemele întâmpinate cu privire la lucrările noului stadion Dinamo.

Acestea s-au oprit la mijlocul lui iunie, la patru luni de la începerea oficială a demolării. Ar trebui să fie reluate în luna august.

„Știu până la un punct că au fost oameni cu nume și prenume care s-au opus construirii stadionului Dinamo.

Mai nou nu știu exact, dar am fost de multe ori la Ministerul de Interne, am încercat să găsim soluții, a existat voință, dar piedicile au fost mai mari.

E păcat, pentru că clubul Dinamo este cel mai greu club din România, și mă refer nu la suporteri, suporterii sunt minunați, mă refer la să spunem așa, ce se întâmplă prin spate, din fantomele trecutului.

Dar nu știu mai nou ce s-a întâmplat tot cu tribuna, cu loja... Înțeleg că e un cost, o mărire de cost, o discuție despre costuri financiare. Se blocase la un moment dat că era loja nu știu cui și s-a rezolvat, s-a depășit momentul”, a mai spus Negoiță.

Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

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Andrei Nicolescu: „Facem toate eforturile ca să facem performanță

Nicolescu a subliniat și el că lipsa unui stadion propriu se resimte tot mai mult, având în vedere că echipa evoluează pe arena Arcul de Triumf, cu o capacitate redusă.

„Din păcate, aşa cum spunea şi domnul Negoiţă, cred că nevoia unei case pentru Dinamo s-a simţit de foarte mult timp. Cred că şi în perioada în care încă se juca în Ştefan cel Mare nu mai era senzaţia aia că e efectiv casa lui Dinamo.

Cred că un stadion propriu creează premisele performanţei cu 20-30% în plus faţă de tot ce putem noi să creăm în acest ecosistem al lui Dinamo.

Facem toate eforturile ca să facem performanţă chiar şi fără această casă. «Arcul de Triumf» a devenit, acum doi ani, un fel de casă a lui Dinamo, dar între timp s-a dovedit că e neîncăpătoare”, a concluzionat Nicolescu.

  • Pentru Dinamo urmează derby-ul cu U Craiova, campioana României. Duelul este programat sâmbătă, cu începere de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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