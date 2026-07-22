„Eu îi dădeam un cap în gură” Zlatan Ibrahimovic critică reacția spaniolilor din timpul bătăii de la finala CM 2026: „Stau și se uită!”

Zlatan Ibrahimovic (44 de ani), fostul mare atacant suedez, a criticat reacția jucătorilor Spaniei în timpul incidentelor izbucnite la finalul meciului cu Argentina, din finala Campionatului Mondial.

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Spaniolii s-au impus cu 1-0, la capătul unui meci tensionat, cu multe dueluri tari, care a culminat cu un scandal izbucnit după fluierul final.

Zlatan Ibrahimovic critică reacția spaniolilor după scandalul cu Paredes: „Îi dădeam un cap în gură”

Leandro Paredes a avut un schimb dur de replici cu Eric Garcia. Ulterior, argentinianul l-a prins pe fundașul Spaniei de gât.

„Paredes poate să se bucure că pe teren nu a fost niciun jucător ca mine. Dacă aș fi fost acolo, i-aș fi dat un cap în gură și aș fi fost eliminat. Este o lipsă de profesionalism din partea lui.

Nu știu ce fac jucătorii Spaniei. Pur și simplu stau și se uită cum un alt jucător lovește un coechipier”, a spus fostul atacant, conform marca.com.

Zlatan Ibrahimovic are și experiență în sporturile de contact. Suedezul a practicat taekwondo în tinerețe și a obținut centura neagră la vârsta de 17 ani.

Imediat după momentul dintre Eric Garcia și Paredes, Gavi a intervenit și el, în timp ce Thiago Almada încerca să îi despartă pe cei implicați.

În imaginile de la fața locului se vede cum Paredes îl trage pe Gavi de vesta pe care o purta, iar internaționalul spaniol ajunge la pământ.

În timp ce Gavi încearcă să se ridice, lupta dintre cei doi continuă pentru câteva momente, până când Almada și ceilalți jucători reușesc să îi separe.

Membrii staff-urilor ambelor naționale au intrat pe teren pentru a despărți grupurile și a calma spiritele.

62 de goluri a marcat Zlatan Ibrahimovic pentru naționala Suediei, însă niciunul la Campionatul Mondial, competiție la care a participat în 2002 și 2006

Zlatan Ibrahimovic a lăudat Spania: „Când te uiți la fotbal, asta este ceea ce vrei să vezi”

Ibrahimovic a lăudat jocul Spaniei și a spus că formația lui Luis de la Fuente a meritat trofeul.

„A câștigat fotbalul. Felul în care Spania joacă fotbal, felul în care a evoluat la acest turneu… când te uiți la fotbal, asta este ceea ce vrei să vezi.

Argentina nu a avut niciun șut pe poartă. Cea mai bună apărare a turneului? Spania. Iar echipa care trebuia să câștige a câștigat.

M-ați întrebat înainte de turneu și am spus că Spania va câștiga. Când spun eu lucruri, ele se întâmplă”, a mai spus acesta.

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