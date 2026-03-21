„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”

Conducătorii de club Andrei Nicolescu și Mihai Stoica au fost întrebați dacă știu de când Dinamo și FCSB/Steaua n-au mai fost în același timp atât de jos în campionat, pe locurile 6, respectiv 7.

Răspunsul, oferit de statisticianul Liviu Manolache pentru Prima Sport, este sezonul 1971-1972.

„ N-avea cum să fie epoca '80”

„Eu n-am prins așa ceva la Steaua. În afară de mizeria aia din pandemie, când n-am mai fost lăsați să jucăm ultima etapă și am terminat pe 5, nu cred că am prins mai jos de locul 2”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

„Mă gândeam că n-avea cum să fie epoca '80 (n.r. una de succes pentru Dinamo și Steaua”), l-a completat Andrei Nicolescu.

Mihai Stoica a continuat amuzat: „În anul acela eram în clasa întâi, am luat premiul întâi cu coroniță”.

Unde ar fi lotul lui Dinamo într-un clasament cu rivalele din play-off

Cei doi conducători ai granzilor Capitalei au comentat și pe tema „unde ar fi lotul lui Dinamo comparativ cu celelalte echipe”.

Andrei Nicolescu a explicat: „Eu sunt subiectiv, îi văd cei mai buni, capabili de a ne bate de la egal la egal cu oricine și, cu un pic de noroc, să câștigăm toate meciurile. Kopic e mai diplomat, n-ar răspunde așa”.

MM a spus: „Eu nu pot să mă gândesc încă, să identific CFR Cluj, nu știu unde aș pune-o. Craiova mi se pare de departe echipa cu cel mai bun lot, nu neapărat cel mai bun joc, sunt fluctuații, cum a fost cu FC Argeș.

Universitatea Cluj o echipă cu jucători cu experiență, dar n-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată, ca lot.

Dinamo cu Rapid le văd cam la fel. Argeș clar sub, fără discuție.

Deci, Dinamo undeva pe locul 2-3-4. Nu glumesc, nu știu de unde să iau CFR-ul. Am văzut meciul de ieri (n.r. 1-0 cu Rapid), mi s-a părut un CFR ca la meciul cu U Cluj, Biliboc

în mare formă, Korenica unul dintre cei mai buni din campionat, dar și cu jucători care n-au avut randandament, cu toate astea a câștigat.

A avut niște ocazii monumentale. Aduce mingea la poartă. E meritul lui Pancu, e indiscutabil, de când a venit ajunge la poartă, câștigă meciuri, pe unele poate nu merita, dar să ai o serie atât de lungă cu un singur eșec, doar victorii... și pierzând cu U Cluj în ultimele secvențe”.

Aș vrea să jucăm barajul de Europa pe teren propriu, indiferent cu cine. Să ne clasăm în fața unor echipe ca Botoșani, Farul, Csikszereda. Noi am pierdut puncte cu Metaloglobus, Slobozia, Petrolul, Csikszereda, Hermannstadt, Botoșani, de ce aș fi așa sigur că ajungem acolo? E un obiectiv pe care vreau să-l bifăm, să câștigăm play-out-ul și să jucăm în Europa Mihai Stoica

