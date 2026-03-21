„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată" MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție"
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată" MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție"

alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 20:23
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 20:23
  • Conducătorii de club Andrei Nicolescu și Mihai Stoica au fost întrebați dacă știu de când Dinamo și FCSB/Steaua n-au mai fost în același timp atât de jos în campionat, pe locurile 6, respectiv 7.

Răspunsul, oferit de statisticianul Liviu Manolache pentru Prima Sport, este sezonul 1971-1972.

Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Citește și
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Citește mai mult
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”

N-avea cum să fie epoca '80”

„Eu n-am prins așa ceva la Steaua. În afară de mizeria aia din pandemie, când n-am mai fost lăsați să jucăm ultima etapă și am terminat pe 5, nu cred că am prins mai jos de locul 2”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

„Mă gândeam că n-avea cum să fie epoca '80 (n.r. una de succes pentru Dinamo și Steaua”), l-a completat Andrei Nicolescu.

Mihai Stoica a continuat amuzat: „În anul acela eram în clasa întâi, am luat premiul întâi cu coroniță”.

Unde ar fi lotul lui Dinamo într-un clasament cu rivalele din play-off

Cei doi conducători ai granzilor Capitalei au comentat și pe tema „unde ar fi lotul lui Dinamo comparativ cu celelalte echipe”.

Andrei Nicolescu a explicat: „Eu sunt subiectiv, îi văd cei mai buni, capabili de a ne bate de la egal la egal cu oricine și, cu un pic de noroc, să câștigăm toate meciurile. Kopic e mai diplomat, n-ar răspunde așa”.

MM a spus: „Eu nu pot să mă gândesc încă, să identific CFR Cluj, nu știu unde aș pune-o. Craiova mi se pare de departe echipa cu cel mai bun lot, nu neapărat cel mai bun joc, sunt fluctuații, cum a fost cu FC Argeș.

Universitatea Cluj o echipă cu jucători cu experiență, dar n-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată, ca lot.

Dinamo cu Rapid le văd cam la fel. Argeș clar sub, fără discuție.

Deci, Dinamo undeva pe locul 2-3-4. Nu glumesc, nu știu de unde să iau CFR-ul. Am văzut meciul de ieri (n.r. 1-0 cu Rapid), mi s-a părut un CFR ca la meciul cu U Cluj, Biliboc
în mare formă, Korenica unul dintre cei mai buni din campionat, dar și cu jucători care n-au avut randandament, cu toate astea a câștigat.

A avut niște ocazii monumentale. Aduce mingea la poartă. E meritul lui Pancu, e indiscutabil, de când a venit ajunge la poartă, câștigă meciuri, pe unele poate nu merita, dar să ai o serie atât de lungă cu un singur eșec, doar victorii... și pierzând cu U Cluj în ultimele secvențe”.

Aș vrea să jucăm barajul de Europa pe teren propriu, indiferent cu cine. Să ne clasăm în fața unor echipe ca Botoșani, Farul, Csikszereda. Noi am pierdut puncte cu Metaloglobus, Slobozia, Petrolul, Csikszereda, Hermannstadt, Botoșani, de ce aș fi așa sigur că ajungem acolo? E un obiectiv pe care vreau să-l bifăm, să câștigăm play-out-ul și să jucăm în Europa Mihai Stoica

Citește și

„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
19:41
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Superliga
16:56
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”

Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Știrile zilei din sport
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Superliga
21.03
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Citește mai mult
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Superliga
21.03
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Citește mai mult
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Nationala
21.03
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Citește mai mult
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
21.03
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
