„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”

Gheorghe Hagi (61 de ani) a caracterizat trei dintre cei mai periculoși fotbaliști ai Turciei, înaintea confruntării cu România din barajul pentru CM 2026.

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Vineri, Turcia a anunțat lotul preliminar pentru meciul cu România, iar nume precum Hakan Calhanoglu (32 de ani), Arda Guler (21 de ani) și Kenan Yildiz (20 de ani) nu lipsesc de pe lista selecționerului Vincenzo Montella (51 de ani).

Gheorghe Hagi: „ S-a văzut și la Inter, când a lipsit cu Bodo Glimt”

„Regele” este de părere că Calhanoglu, mijlocașul lui Inter și căpitanul Turciei, este omul-cheie al naționalei „Semilunei”.

„Foarte experimentat. La el nu e doar experiență, e foarte experimentat! S-a văzut și la Inter, când a lipsit cu Bodo/Glimt. El și Lautaro (n.r. Martinez) au lipsit. E clar, de ce spunem că jucătorul face diferența?”, a declarat Hagi, citat de prosport.ro.

Gheorghe Hagi: „Enervanți de tineri și foarte buni”

Hagi a ținut să evidențieze potențialul uriaș și talentul remarcabil ale lui Arda Guler (Real Madrid, mijlocaș ofensiv) și Kenan Yildiz (Juventus, extrema stângă).

„Pe această cale vreau să-l felicit pe Arda Guler pentru acest gol (n.r. – execuție de la 60 de metri în 4-1 cu Elche din La Liga, asemănătoare celei reușite de Hagi, tot pentru Real Madrid, în 1992).

E la un club enorm de mare și mă bucur că a reușit acest lucru. E un jucător talentat, tânăr… Foarte tânăr și foarte-foarte talentat! E și foarte inteligent.

Ce văd eu în joc… Are o inteligență de nivel… Pare matur, mult mai matur decât vârsta pe care o are, probabil din acest motiv e și la Real Madrid. A ajuns așa devreme să joace titular, să fie acolo…

Are un randament bun, crește de la meci la meci. Iar cu cât crește vârsta, experiența lui e și mai mare.

El și Yildiz cred că sunt jucători de o proiecție foarte înaltă, o perspectivă foarte înaltă, pentru că amândoi sunt enervanți de tineri și foarte buni” , a concluzionat Hagi pentru sursa citată.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)

(Celta Vigo | Spania, 7/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

