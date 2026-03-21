Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a comentat scenele de la finalul meciului cu U Craiova, 0-1, în care a fost abordat de antrenorul Ionuț Chirilă

Oltenii au învins pe Arena Națională prin reușita lui Monday Etim, iar conducătorul roș-albilor a fost afectat la final.

Nicolescu: „E vina mea, n-am putut să mă concentrez”

„Nu mă puteam concentra... Îmi spunea ceva legat de faptul că trebuia să atacăm direct.

E vina mea, n-am putut să mă concentrez, eram atât de afectat, mă gândeam unde și ce am greșit eu. Am auzit câteva cuvinte, dar n-am înțeles.

Era despre tactica din repriza a doua, ceva de genul, că puteam să-i desfacem mai mult în centru, am jucat foarte lateral, dar în momentul ăla oricine ar fi venit nu…

Îmi doream să fiu eu, doar eu, nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Din poziția corpului înțeleg, și eu am trăit momente în care se vorbea cu mine și nu înțelegeam. Oamenii nu pricep că ai trăiri MM Stoica, președinte FCSB

