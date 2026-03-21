Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!” +52 foto
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 17:00
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat după ultimele declarații oferite de Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund al echipei.

După ce s-a despărțit de FCSB, Mihai Pintilii a explicat că unul dintre motivele pentru care a părăsit echipa a fost cauzat de pierderea conexiunii staff-ul tehnic și jucători, care erau lipsiți de motivație.

Mihai Stoica: „El se învinovățește”

Mihai Stoica consideră că declarațiile lui Mihai Pintilii referitoare la pierderea conexiunii nu reprezintă altceva decât o autocritică, pentru că nu a putut gestiona situația.

Pierzând conexiunea cu jucătorii, el se învinovățește”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Nu mai era conexiunea aia între noi, antrenorii, și jucători. Simțeam că nu mai putem să-i motivăm și să-i facem să dea 100%. Din partea lor parcă nu mai exista dorința de a da totul. În momentul în care se întâmplă asta, automat te gândești... Mihai Pintilii

Oficialul de la FCSB a continuat, mai apoi, cu alte precizări:

„Alte declarații m-au deranjat pe mine. Când i-a atacat pe Thomas Neubert și pe Flavian Arămitu. Cumva, când a vorbit de programul pe care îl are medicul echipei noastre, el m-a atacat pe mine.

Dar fiecare își exprimă opiniile. Unde crede că s-a greșit. Când Mihai Pintilii va conduce un club de talia acestuia, atunci să ia deciziile care crede el că se impun.

E adevărat că i-am permis medicului să nu vină la toate antrenamentele, pentru că nu îmi permit să pierd un profesionist de calibrul medicului nostru. Este cel mai bun medic cu care am lucrat vreodată.

Atâta timp cât, în timpul unui antrenament se poate întâmpla ceva, dar eu am asistent medical cu studii și cu cursul făcut la SMURD, la zi, atunci sunt de acord ca medicul să nu vină la toate antrenamentele.

Pentru că el și atunci când operează poate fi contactat. Să spui că medicul nu vine în cantonamente, când noi doi ani de zile nu am făcut cantonamente, asta nu am înțeles-o”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Pintilii, despre Thomas Neubert: „Nu mi se pare normal să lipsești de la antrenament”

După despărțirea de FCSB, Mihai Pintilii și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Thomas Neubert a gestionat unele momente.

„I-am zis că sunt nişte probleme, că trebuie rezolvate nişte probleme pe cealaltă parte, nu la jucători, că după a înflorit şi a început nea Gigi să mai zică...

Au fost câteva mesaje date de Thomas că nu ajunge că se duce la clinică. Nu neg, că am mesajele, le arăt, dar nu stau să mă cert cu Thomas Neubert, că e un profesionist şi ştie ce să facă.

Nu mi se pare normal să lipseşti de la antrenament indiferent de ce faci, nimeni niciodată să nu lipsească. Eşti bolnav, ai o problemă gravă... Doamne fereşte! Dar nu mi se pare normal să lipseşti de la antrenamente. Nu de aici câştigi? Dacă vrei să-ţi respecţi meseria. Dacă nu, ridică mâna şi la revedere.

N-am o problemă cu Tommy, am lucrat cu el şi acum, şi când eram jucător. Îmi place cum lucrează, are un stil aparte, diferit, care ajută fotbalul românesc, dar nu mi se pare normal ca staff-ul sau oricine să lipsească de la antrenament.

MM (n.r. - Mihai Stoica) a zis că doctorul Flavian Arămitu i-a permis, aşa că... erau momente când trebuia să fie acolo, erau jucători accidentaţi şi nu era acolo, mai erau multe alte chestii de discutat.

Lucrurile astea au fost de când am ajuns la echipă, dar când se câştigă nu se văd lucrurile astea”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport.

