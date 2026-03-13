Nicolescu, pe modelul Mourinho Președintele lui Dinamo face un apel la fani: „Să lase jucătorii, staff-ul în pace”

Dinamo se află în fața primului meci din play-off, cu Rapid în Giulești, care se va disputa mâine seară, de la ora 21:00.

Andrei Nicolescu a vorbit despre cele 3 înfrângeri consecutive ale „câinilor” și a avut o solicitare pentru suporteri.

Andrei Nicolescu le cere susținere fanilor: „Dacă aș putea, aș face un schimb”

„Nu trebuie să picăm în această dezamăgire. Ceea ce mi se pare foarte important, dacă eu sunt suficient ca vector de imagine pentru ei, aș vrea să-i rog să fie alături de echipă în meciurile astea, cât mai mult.

Să fie alături de echipă la stadion, în spațiul online, să încerce să încurajeze jucătorii, să nu-i mai critice în perioada asta, să le dea energie pozitivă prin orice medii, pentru că și ei sunt oameni.

Invariabil, și ei citesc postări, comentarii, văd tot… Rugămintea mea mare, și a lui Kopic, care a făcut special pentru asta o întâlnire, haideți să încurajăm acești băieți în această bătălie!

Cu cât o să avem mai multă energie pozitivă în jurul acestei echipe, cu atât șansele noastre cresc să obținem rezultatele pe care ni le dorim. Nu ne ajută cu nimic lucrurile negative în perioada asta. Fiți alături de echipă!

Dacă aș putea, aș face un schimb. Toate gândurile negative la adresa jucătorilor i-aș ruga să le transforme în gânduri negative la adresa mea, că nu e o problemă, să le pună spre mine, dar să lase jucătorii, staff-ul în pace, să le transmită toată energia pozitivă lor.

Pentru mine contează prea puțin. Dacă avem o coeziune între echipă și fani în meciurile astea, un 5%, un 2%, jucătorii o să fie mai montați mental, mai focusați, pentru că știu suportul fanilor din spate și pe acel 2-5% dăm un gol în plus, câștigăm un meci, atunci pentru mine e cel mai mare câștig pe care-l pot obține.

Valoarea liniștii mentale e mai importantă decât orice. Jucătorii sunt oameni cu emoții, supuși unor presiuni pozitive sau negative, orice gând pozitiv e binevenit și vă mulțumesc pentru el”, a spus Nicolescu la 48TV.

VIDEO Momentul când Jose Mourinho a ieșit singur pe teren pentru a fi fluierat

Antrenor al lui Real Madrid la acea vreme, Jose Mourinho a avut o reacție asemănătoare în 2013, dar mult mai „extremă”, încercând să elibereze fotbaliștii de presiunea fanilor și concentrând-o în totalitate asupra sa.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Atletico Madrid, Mou a spus că va ieși pe teren cu exact 40 de minute înainte de începerea derby-ului madrilen cu și că „cei care vor să mă fluiere, pot să o facă”.

Întâmplarea, venită după eliminarea Realului în semifinalele UCL, a devenit celebră pentru că arată una dintre trăsăturile tipice ale lui Mourinho, care își asumă rolul de „paratrăsnet” pentru jucătorii săi:

Reacțiile din stadion au fost împărțite: unii l-au fluierat, alții l-au aplaudat.

