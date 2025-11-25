Nicolescu, dezamăgit de Perica Oficialul lui Dinamo, avertisment pentru atacant: „Sper să înțeleagă asta” + ce spune despre Cîrjan

Botoșani - Dinamo 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani) a vorbit despre situația lui Stipe Perica (30 de ani), care a ratat o ocazie uriașă în meciul din etapa #17.

Atacantul croat nu dă randamentul dorit, iar conducerea lui Dinamo anunță că va lua măsuri.

Imediat după golul egalizator al lui Dinamo, Perica a scăpat singur cu portarul gazdelor, însă a șutat direct în Anestis.

Botoșani - Dinamo 1-1 . Andrei Nicolescu: „O să mai avem o discuție cu el”

Nicolescu a dat de înțeles că este dezamăgit de atitudinea croatului.

„Am avut o discuție cu el. O să mai avem o discuție acum, pentru că e o chestie de atitudine, de modul în care se pregătește, modul în care se dedică pentru clubul ăsta.

Sper să înțeleagă. Și sper, cumva, ca meciurile să îi arate și lui că la momentul ăsta nu face suficient. Pentru el, în primul rând, și pentru club”, a declarat Nicolescu, la Fanatik Superliga.

Dinamo a obținut un singur punct în deplasarea de la Botoșani și rămâne pe locul 4, la un punct distanță de podium.

Andrei Nicolescu: „Fără Cîrjan ne pierdem claritatea”

În schimb, președintele „câinilor” a lăudat evoluția căpitanului Cîrjan.

„Eu cred că fără Cîrjan noi ne pierdem claritatea. Cîrjan, uitați-vă că el are gol și pasă de gol. Teoretic, dacă nu era Caragea în ofsaid are gol, dacă Mamadou (n.r. - Karamoko) era concentrat, are pasă de gol.

Și asta se întâmplă meci de meci. Uitați-vă, că mai are pasă de gol, mai are goluri anulate pe care el le-a făcut sau le-a construit.

E doar o chestie de mici detalii pe care trebuie să le facă echipa. Dar ca și claritate și zona de a gândi faza de atac, Cîrjan, la momentul ăsta, e foarte bun”, a mai spus Nicolescu.

Uitați-vă la ce pase dă Cîrjan. Adică chiar și la mijlocul terenului. Vede niște unghiuri pe care alți fotbaliști nu le văd. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

