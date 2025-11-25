România nu i-a lăsat o impresie bună Starul spaniol a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo: „Jucam fără să fim plătiți”
Aleix Garcia FOTO: IMAGO
Superliga

România nu i-a lăsat o impresie bună Starul spaniol a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo: „Jucam fără să fim plătiți”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 11:52
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 11:55
  • Aleix Garcia (28 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători din Bundesliga, a vorbit despre cariera sa.
  • Fotbalistul a povestit despre ce s-a întâmplat după plecarea de la Manchester City, când a ajuns în mijlocul perioadei tulbure de la Dinamo.

Deși acum se pregătește să joace în Liga Campionilor împotriva lui Manchester City, mijlocașul, evaluat la 20 de milioane de euro, a evoluat în Superliga în sezonul 2020/2021, unde a adunat șapte apariții.

Louis, în atenția unui club mare Munteanu e dorit într-un campionat puternic: „L-am anunțat pe patron” » Cum ar putea bloca Real Madrid transferul
Citește și
Louis, în atenția unui club mare Munteanu e dorit într-un campionat puternic: „L-am anunțat pe patron” » Cum ar putea bloca Real Madrid transferul
Citește mai mult
Louis, în atenția unui club mare Munteanu e dorit într-un campionat puternic: „L-am anunțat pe patron” » Cum ar putea bloca Real Madrid transferul

Aleix Garcia a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo: „Jucam fără să fim plătiți”

După experiența de la Dinamo, fotbalistul a ajuns liber de contract la Eibar, iar apoi s-a transferat la Girona, unde a avut o perioadă remarcabilă, cu 172 de meciuri, 8 goluri și 21 de pase decisive.

Mijlocașul a vorbit despre motivul pentru care a ales să rămână la Dinamo, deși condițiile nu erau favorabile.

Jucam în România fără să fim plătiți timp de luni întregi.

Clubul nu îmi putea plăti salariul, dar totuși am decis să rămân pentru că aveam nevoie de minute”, a declarat Garcia, conform marca.com.

2 milioane de euro
era cota de transfer a jucătorului în perioada în care evolua la Dinamo, conform transfermarkt.com. Astăzi, valoarea sa de piață a crescut de zece ori

Cum a ajuns Aleix Garcia de la Manchester City la Dinamo

În 2015, Aleix Garcia a fost cumpărat de Manchester City de la Villarreal pentru patru milioane de euro.

Tânărul fotbalist spaniol a ajuns astfel coechipier cu Kun Aguero, David Silva și Yaya Toure, idolii copilăriei sale.

Este un vis devenit realitate. Când eram mic, urmăream Premier League și City-ul lui Aguero, Silva și Toure… Acum urmează să mă antrenez cu ei. Încă nu îmi vine să cred Aleix Garica, într-un interviu mai vechi

Debutul la prima echipă a venit în aprilie 2017, însă, după doar nouă meciuri, clubul englez l-a împrumutat la Royal Excel Mouscron, iar cariera sa a luat o turnură neașteptată.

În 2020, liber de contract, Aleix a acceptat o provocare neobișnuită: a semnat cu Dinamo București, în perioada în care Pablo Cortacero preluase clubul și promitea un proiect fantezist, care s-a dovedit a fi o minciună.

Să joc la Manchester City a fost o experiență grozavă, dar aveam nevoie de minute. Împrumuturile m-au ajutat să cresc și acum privesc înapoi cu mândrie Aleix Garcia

În iarna lui 2021, Jose Mendilibar l-a readus la Eibar, iar ulterior a ajuns la Girona, unde a devenit titular, a prins lotul Spaniei și a ajutat echipa să se califice în Champions League.

Performanțele sale i-au atras atenția lui Xabi Alonso, iar Bayer Leverkusen a plătit 18 milioane de euro pentru a-l transfera. Astăzi, spaniolul este unul dintre cei mai importanți mijlocași din Bundesliga.

„Ce caut eu aici?!” Aleix Garcia, despre experiența de la Dinamo : „Ne certam cu clubul pentru români”
Citește și
„Ce caut eu aici?!” Aleix Garcia, despre experiența de la Dinamo: „Ne certam cu clubul pentru români”
Citește mai mult
„Ce caut eu aici?!” Aleix Garcia, despre experiența de la Dinamo : „Ne certam cu clubul pentru români”

Aleix Garcia o va înfrunta pe Manchester City în Liga Campionilor: „Întoarcerea pe Etihad este ceva deosebit”

Acum, mijlocașul se pregătește de meciul cu fosta sa echipă, Manchester City, care va avea loc marți, de la 22:00, în faza principală a Ligii Campionilor.

„Întoarcerea pe Etihad este ceva deosebit pentru mine. Am debutat acolo cu City în 2016 și acum voi înfrunta o echipă pe care o respect foarte mult, care îl are pe Pep Guardiola la conducere.

Va fi o provocare uriașă, dar suntem pregătiți să luptăm și să obținem un rezultat pozitiv. City este favorită, dar în Liga Campionilor orice este posibil”, a spus spaniolul.

Și situația la Dinamo s-a schimbat radical: echipa are evoluții mult mai consistente și ocupă locul 4 în Liga 1, cu 31 de puncte după 17 etape.

Citește și

Mustrat de dinamoviști Ionel Dănciulescu și Ionuț Badea n-au avut milă de Stipe Perica: „Este greoi în gândire”
Superliga
09:45
Mustrat de dinamoviști Ionel Dănciulescu și Ionuț Badea n-au avut milă de Stipe Perica: „Este greoi în gândire”
Citește mai mult
Mustrat de dinamoviști Ionel Dănciulescu și Ionuț Badea n-au avut milă de Stipe Perica: „Este greoi în gândire”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
Superliga
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
Citește mai mult
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
dinamo bucuresti bundesliga bayer leverkusen liga 1 aleix garcia
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
11:35
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Înot
11:00
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Citește mai mult
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Liga Campionilor
11:19
„Patru prostuți” O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Citește mai mult
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:44
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
13:16
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului.  Tragere la sorți ca la tenis
14:10
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
13:21
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Top stiri din sport
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Superliga
25.11
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Citește mai mult
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Campionatul Mondial
25.11
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Citește mai mult
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Handbal
09:00
Începe Mondialul. România e acolo! Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Citește mai mult
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Campionate
25.11
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Citește mai mult
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 23 rapid 7 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share