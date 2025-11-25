România nu i-a lăsat o impresie bună Starul spaniol a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo: „Jucam fără să fim plătiți”

Aleix Garcia (28 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători din Bundesliga, a vorbit despre cariera sa.

Fotbalistul a povestit despre ce s-a întâmplat după plecarea de la Manchester City, când a ajuns în mijlocul perioadei tulbure de la Dinamo.

Deși acum se pregătește să joace în Liga Campionilor împotriva lui Manchester City, mijlocașul, evaluat la 20 de milioane de euro, a evoluat în Superliga în sezonul 2020/2021, unde a adunat șapte apariții.

Aleix Garcia a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo: „Jucam fără să fim plătiți”

După experiența de la Dinamo, fotbalistul a ajuns liber de contract la Eibar, iar apoi s-a transferat la Girona, unde a avut o perioadă remarcabilă, cu 172 de meciuri, 8 goluri și 21 de pase decisive.

Mijlocașul a vorbit despre motivul pentru care a ales să rămână la Dinamo, deși condițiile nu erau favorabile.

„Jucam în România fără să fim plătiți timp de luni întregi.

Clubul nu îmi putea plăti salariul, dar totuși am decis să rămân pentru că aveam nevoie de minute”, a declarat Garcia, conform marca.com.

2 milioane de euro era cota de transfer a jucătorului în perioada în care evolua la Dinamo, conform transfermarkt.com. Astăzi, valoarea sa de piață a crescut de zece ori

Cum a ajuns Aleix Garcia de la Manchester City la Dinamo

În 2015, Aleix Garcia a fost cumpărat de Manchester City de la Villarreal pentru patru milioane de euro.

Tânărul fotbalist spaniol a ajuns astfel coechipier cu Kun Aguero, David Silva și Yaya Toure, idolii copilăriei sale.

Este un vis devenit realitate. Când eram mic, urmăream Premier League și City-ul lui Aguero, Silva și Toure… Acum urmează să mă antrenez cu ei. Încă nu îmi vine să cred Aleix Garica, într-un interviu mai vechi

Debutul la prima echipă a venit în aprilie 2017, însă, după doar nouă meciuri, clubul englez l-a împrumutat la Royal Excel Mouscron, iar cariera sa a luat o turnură neașteptată.

În 2020, liber de contract, Aleix a acceptat o provocare neobișnuită: a semnat cu Dinamo București, în perioada în care Pablo Cortacero preluase clubul și promitea un proiect fantezist, care s-a dovedit a fi o minciună.

Să joc la Manchester City a fost o experiență grozavă, dar aveam nevoie de minute. Împrumuturile m-au ajutat să cresc și acum privesc înapoi cu mândrie Aleix Garcia

În iarna lui 2021, Jose Mendilibar l-a readus la Eibar, iar ulterior a ajuns la Girona, unde a devenit titular, a prins lotul Spaniei și a ajutat echipa să se califice în Champions League.

Performanțele sale i-au atras atenția lui Xabi Alonso, iar Bayer Leverkusen a plătit 18 milioane de euro pentru a-l transfera. Astăzi, spaniolul este unul dintre cei mai importanți mijlocași din Bundesliga.

Aleix Garcia o va înfrunta pe Manchester City în Liga Campionilor: „Întoarcerea pe Etihad este ceva deosebit”

Acum, mijlocașul se pregătește de meciul cu fosta sa echipă, Manchester City, care va avea loc marți, de la 22:00, în faza principală a Ligii Campionilor.

„Întoarcerea pe Etihad este ceva deosebit pentru mine. Am debutat acolo cu City în 2016 și acum voi înfrunta o echipă pe care o respect foarte mult, care îl are pe Pep Guardiola la conducere.

Va fi o provocare uriașă, dar suntem pregătiți să luptăm și să obținem un rezultat pozitiv. City este favorită, dar în Liga Campionilor orice este posibil”, a spus spaniolul.

Și situația la Dinamo s-a schimbat radical: echipa are evoluții mult mai consistente și ocupă locul 4 în Liga 1, cu 31 de puncte după 17 etape.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport