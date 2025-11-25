Cum l-a amăgit Laporta pe Messi Argentinianul l-a sunat pe antrenor pentru a reveni la Barcelona. Abia acum a ieșit la iveală reacția conducerii +5 foto
Lionel Messi (foto: Imago)
Cum l-a amăgit Laporta pe Messi Argentinianul l-a sunat pe antrenor pentru a reveni la Barcelona. Abia acum a ieșit la iveală reacția conducerii

Publicat: 25.11.2025, ora 11:48
  • Lionel Messi (38 de ani) a suferit două mari dezamăgiri în relația cu Barcelona, clubul său de suflet.
  • Prima, în 2021, când a fost forțat să plece de la clubul catalan de pe o zi pe alta. A doua, în 2023, când și-a dorit să revină la formația blaugrana, dar a fost amăgit de conducere și, mai apoi, refuzat.

Dacă felul în care Messi a fost nevoit să plece de la Barcelona e arhicunoscut, un episod mai puțin știut este cel din 2023, când argentinianul a fost la un pas de revenirea la Barcelona. Sau, cel puțin așa a crezut.

Lionel Messi, amăgit de două ori de conducerea de la Barcelona. Detaliile au ieșit la iveală după 2 ani!

În 2021, după o viață la Barcelona, Messi s-a văzut nevoit să-și facă bagajele și să plece, de pe o zi pe alta, de la clubul la care visa să-și petreacă întreaga carieră.

A semnat cu PSG, club la care a jucat timp de două sezoane.

În 2023, superstarul argentinian a încercat să revină la Barça. Presa din Spania scrie că, în ianuarie, Leo l-a sunat pe Xavi, la acea vreme antrenor al echipei, și i-a spus că-și dorește să se întoarcă acasă pentru a juca în ultimii ani ai carierei în tricoul blaugrana.

Xavi, entuziasmat de scenariu, i-a transmis că e binevenit. Au urmat discuții telefonice aproape săptămânale între cei doi foști colegi.

În cadrul podcastului „La Posesión”, jurnalistul David Bernabeu relatează că Messi chiar acceptase un rol diferit pe care ar fi urmat să-l aibă pe teren, conștient fiind că nu mai poate fi fotbalistul care decidea aproape singur un meci.

O lună mai târziu, Leo Messi și Xavi Hernandez s-au pus de acord că discuția trebuie să ajungă la următorul nivel, astfel că antrenorul i-a transmis președintelui Joan Laporta intențiile lui Messi.

Conform sursei citate, Laporta s-a arătat entuziasmat de posibilitate.

În aprilie, totul părea stabilit. Directorul sportiv al clubului, Mateu Alemany, l-a abordat pe Xavi: „Avem vești bune. La Liga ne-a dat undă verde pentru transferul lui Messi, totul e pe drumul cel bun”.

S-a trecut la redactarea contractului: acord pe 2 ani. Urmau să fie puse la punct niște ultime detalii. Apoi, brusc, totul a picat!

Xavi a primit un apel de la Jorge Messi, tatăl și reprezentantul lui Leo: „Mi s-a spus că nu se va mai face. Că La Liga nu e de acord cu transferul”.

Barcelona și-a schimbat abordarea și a abandonat planul. Messi, aflat la final de contract cu PSG și rănit pentru a doua oară de conducere, a acceptat propunerea făcută de Inter Miami și a semnat pe 2 ani și jumătate cu echipa lui David Beckham.

Messi, pe Camp Nou: „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”

În urmă cu două săptămâni, Lionel Messi a făcut o vizită neanunțată la Barcelona. Și-a dorit să vadă noua arenă „Spotify Camp Nou” și a făcut-o discret, în miez de noapte, fără să anunțe conducerea clubului, semn că relația cu Joan Laporta e compromisă total.

Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou
Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou

Galerie foto (5 imagini)

Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou Lionel Messi, în vizită pe noul stadion Camp Nou
+5 Foto
Ulterior, a postat un mesaj emoționant în care și-a exprimat dorința de a putea reveni, cândva, acasă, pe Camp Nou:

„M-am întors într-un loc căruia îi duc dorul din toată inima. Un loc în care am fost extrem de fericit, unde voi m-ați făcut să mă simt de mii de ori cea mai fericită persoană din lume.

Sper că într-o zi voi putea reveni, și nu doar pentru a-mi lua rămas bun ca jucător, așa cum nu am putut să o fac niciodată…”, a transmis Messi, într-o postare pe Instagram.

Laporta: „Nu regret plecarea lui Messi”

Într-un interviu acordat pentru Catalunya Radio, președintele celor de la FC Barcelona a dezvăluit că nu a știut în niciun moment de intenția lui Messi de a vizita Camp Nou.

„Am primit bine vestea (vizitei lui Messi). A fost o manifestare spontană a pasiunii lui pentru Barcelona.

Nu știam că va vizita Camp Nou, dar este casa lui. Era cu prietenii, se plimba, tocmai cinase și a trecut spontan pe acolo.

Nu i-am trimis niciun mesaj. Este o relație corectă. El joacă la Inter Miami. Știe că este iubit și apreciat pentru ceea ce este și că va fi întotdeauna binevenit.

Este corect să primească cel mai frumos omagiu din lume. Ar fi minunat să fie omagiat aici, în fața a 105.000 de fani”, a declarat Laporta, citat de marca.com.

Întrebat recent dacă regretă plecarea lui Messi de la Barcelona, Laporta a fost ferm pe poziții:

„Nu regret nimic. Barcelona este mai presus de toate. Nu a fost să fie. Dar dacă omagiul ajută, atunci e fantastic”, a adăugat Laporta.

Messi și-a prelungit contractul cu Inter Miami până în 2028

În luna octombrie a acestui an, Lionel Messi a anunțat că va continua să joace în MLS încă 3 ani.

Prelungirea contractului lui Messi are loc în perspectiva mutării clubului pe Miami Freedom Park, un stadion situat într-un complex de 530.000 de metri pătrați cu facilități comerciale și de divertisment, care se va deschide treptat începând din 2026.

„Suntem cu toții nerăbdători să jucăm în sfârșit pe Miami Freedom Park. Abia așteptăm să fie finalizat, să trăim experiența din interior, în noua noastră casă, și ca fanii să se bucure de el.

Va fi ceva foarte special să joci acasă într-un stadion atât de spectaculos”, a spus Messi de pe șantierul noului stadion.

Galerie foto (4 imagini)

Imagini cu reprezentarea grafică a stadionului Miami Freedom Park. Foto: intermiamicf.com Imagini cu reprezentarea grafică a stadionului Miami Freedom Park. Foto: intermiamicf.com Imagini cu reprezentarea grafică a stadionului Miami Freedom Park. Foto: intermiamicf.com Messi pe șantierul stadionului Miami Freedom Park. Foto: intermiamicf.com
+4 Foto
lionel messi fc barcelona PSG Joan Laporta inter miami
