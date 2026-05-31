Luis Enrique, uluit de jucătorii săi Cum l-au cucerit fotbaliștii lui PSG pe antrenor: „Uneori trebuie să-i opresc”

PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.). Luis Enrique (56 de ani) , antrenorul parizienilor, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în finala Ligii Campionilor.

, antrenorul parizienilor, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în finala Ligii Campionilor. Cu ce l-au impresionat jucătorii lui PSG pe tehnicianul spaniol, mai jos în articol.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În urma victoriei de la Budapesta de sâmbătă, PSG a cucerit trofeul Ligii Campionilor pentru al doilea sezon consecutiv.

Este a doua echipă din istorie care reușește să-și apere trofeul, după Real Madrid, formație care a câștigat competiția de trei ori la rând, între 2016 și 2018.

PSG - Arsenal 1-1 ( 4-3 d. pen.). Luis Enrique: „Uneori trebuie să-i opresc din antrenamente”

Luis Enrique a vorbit despre victoria obținută de PSG în fața lui Arsenal și i-a lăudat pe londonezi pentru stilul de joc diferit de care au dat dovadă.

„A fost foarte greu. Am întâlnit o echipă extrem de competitivă, care a pierdut foarte puține meciuri în acest sezon.

Au început cu puțin noroc și au marcat primul gol (n.r. prin Havertz, în minutul 6). Ne-a fost foarte dificil să revenim, dar la Paris se pare că avem și noi puțin noroc.

Când joci împotriva lui Arsenal și încerci să ataci prea mult prin centru, ești terminat. Am jucat prea mult pe centrul terenului din cauza frustrării provocate de golul primit. În repriza a doua am reușit să găsim mai bine spațiile.

Aceste meciuri sunt controlate de echipa care este condusă, iar noi suntem obișnuiți să jucăm împotriva unor echipe care se retrag în defensivă.

Este frustrant să joci împotriva unor astfel de echipe, dar cred că am meritat să câștigăm finala. Și Arsenal ar fi meritat-o. În acest sezon am realizat ceva remarcabil”, a declarat Luis Enrique, conform marca.com.

Luis Enrique a rămas impresionat și de mentalitatea jucătorilor săi:

„ Acești jucători sunt diferiți. Uneori trebuie să-i opresc din antrenamente, iar ei vor să continue să se pregătească. Când îți place cu adevărat ceea ce faci, nu e nevoie să depui efort.

Sunt convins că această echipă va fi competitivă și sezonul viitor. Când faci ceva cu plăcere, totul devine mai ușor”, a mai precizat antrenorul lui PSG.

A fost un meci extrem de greu, cu multă suferință. O finală de cel mai înalt nivel. Victoria este extraordinară și a fost foarte dificil de obținut. Am demonstrat că, chiar și atunci când adversarul este foarte puternic, știm să rezistăm până în ultimul minut. Luis Enrique, antrenor PSG

Luis Enrique a câștigat al treilea trofeu Champions League din cariera de antrenor.

Acesta este la egalitate cu Zinedine Zidane, Pep Guardiola și Bob Paisley, toți cu câte trei trofee în cea mai importantă competiție europeană. Doar Carlo Ancelotti are mai multe, cinci.

Spaniolul mai câștigase competiția cu Barcelona, în 2015, iar apoi cu PSG, în 2025 și 2026.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport