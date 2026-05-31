Luis Enrique, uluit de jucătorii săi Cum l-au cucerit fotbaliștii lui PSG pe antrenor: „Uneori trebuie să-i opresc” +13 foto
Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Luis Enrique, uluit de jucătorii săi Cum l-au cucerit fotbaliștii lui PSG pe antrenor: „Uneori trebuie să-i opresc”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 10:24
alt-text Actualizat: 31.05.2026, ora 10:24
  • PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.). Luis Enrique (56 de ani), antrenorul parizienilor, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în finala Ligii Campionilor.
  • Cu ce l-au impresionat jucătorii lui PSG pe tehnicianul spaniol, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În urma victoriei de la Budapesta de sâmbătă, PSG a cucerit trofeul Ligii Campionilor pentru al doilea sezon consecutiv.

Este a doua echipă din istorie care reușește să-și apere trofeul, după Real Madrid, formație care a câștigat competiția de trei ori la rând, între 2016 și 2018.

Anchetat pentru 3,5 milioane de euro Fotbalist din Liga 1 , suspect într-un dosar de criminalitate organizată din Polonia » Cazul a ajuns la DIICOT
Citește și
Anchetat pentru 3,5 milioane de euro Fotbalist din Liga 1, suspect într-un dosar de criminalitate organizată din Polonia » Cazul a ajuns la DIICOT
Citește mai mult
Anchetat pentru 3,5 milioane de euro Fotbalist din Liga 1 , suspect într-un dosar de criminalitate organizată din Polonia » Cazul a ajuns la DIICOT

PSG - Arsenal 1-1 (4-3 d. pen.). Luis Enrique: „Uneori trebuie să-i opresc din antrenamente”

Luis Enrique a vorbit despre victoria obținută de PSG în fața lui Arsenal și i-a lăudat pe londonezi pentru stilul de joc diferit de care au dat dovadă.

„A fost foarte greu. Am întâlnit o echipă extrem de competitivă, care a pierdut foarte puține meciuri în acest sezon.

Au început cu puțin noroc și au marcat primul gol (n.r. prin Havertz, în minutul 6). Ne-a fost foarte dificil să revenim, dar la Paris se pare că avem și noi puțin noroc.

Când joci împotriva lui Arsenal și încerci să ataci prea mult prin centru, ești terminat. Am jucat prea mult pe centrul terenului din cauza frustrării provocate de golul primit. În repriza a doua am reușit să găsim mai bine spațiile.

Aceste meciuri sunt controlate de echipa care este condusă, iar noi suntem obișnuiți să jucăm împotriva unor echipe care se retrag în defensivă.

Este frustrant să joci împotriva unor astfel de echipe, dar cred că am meritat să câștigăm finala. Și Arsenal ar fi meritat-o. În acest sezon am realizat ceva remarcabil”, a declarat Luis Enrique, conform marca.com.

PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)
PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)

Galerie foto (13 imagini)

Scenografia fanilor englezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) Scenografia fanilor francezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)
+13 Foto
labels.photo-gallery

Luis Enrique a rămas impresionat și de mentalitatea jucătorilor săi:

Acești jucători sunt diferiți. Uneori trebuie să-i opresc din antrenamente, iar ei vor să continue să se pregătească. Când îți place cu adevărat ceea ce faci, nu e nevoie să depui efort.

Sunt convins că această echipă va fi competitivă și sezonul viitor. Când faci ceva cu plăcere, totul devine mai ușor”, a mai precizat antrenorul lui PSG.

A fost un meci extrem de greu, cu multă suferință. O finală de cel mai înalt nivel. Victoria este extraordinară și a fost foarte dificil de obținut. Am demonstrat că, chiar și atunci când adversarul este foarte puternic, știm să rezistăm până în ultimul minut. Luis Enrique, antrenor PSG

Luis Enrique a câștigat al treilea trofeu Champions League din cariera de antrenor.

Acesta este la egalitate cu Zinedine Zidane, Pep Guardiola și Bob Paisley, toți cu câte trei trofee în cea mai importantă competiție europeană. Doar Carlo Ancelotti are mai multe, cinci.

Spaniolul mai câștigase competiția cu Barcelona, în 2015, iar apoi cu PSG, în 2025 și 2026.

Citește și

Prime de 7 cifre. Fiecare! Cât au câștigat jucătorii lui PSG pentru al doilea triumf la rând în Liga Campionilor. Ce e special la bonusuri!
Liga Campionilor
09:00
Prime de 7 cifre. Fiecare! Cât au câștigat jucătorii lui PSG pentru al doilea triumf la rând în Liga Campionilor. Ce e special la bonusuri!
Citește mai mult
Prime de 7 cifre. Fiecare! Cât au câștigat jucătorii lui PSG pentru al doilea triumf la rând în Liga Campionilor. Ce e special la bonusuri!
Coșmarul continuă Arsenal pierde finală după finală în Europa! Învinși și de români!
Liga Campionilor
23:58
Coșmarul continuă Arsenal pierde finală după finală în Europa! Învinși și de români!
Citește mai mult
Coșmarul continuă Arsenal pierde finală după finală în Europa! Învinși și de români!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
Liga Campionilor arsenal PSG Luis Enrique
Știrile zilei din sport
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Campionate
31.05
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Citește mai mult
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Superliga
31.05
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Citește mai mult
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
Tenis
31.05
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
Citește mai mult
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să  mai antreneze: „Așa e corect”
Diverse
31.05
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să mai antreneze: „Așa e corect”
Citește mai mult
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să  mai antreneze: „Așa e corect”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
„Vreau să rămân” Farul s-a salvat de la retrogradare, Alibec vrea să repare relația cu fanii: „Nu avem noi derby cu Steaua”. Ce a spus Stoican
„Vreau să rămân” Farul s-a salvat de la retrogradare, Alibec vrea să repare relația cu fanii: „Nu avem noi derby cu Steaua”. Ce a spus Stoican
23:16
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
22:43
Se repetă cazul Pop? Are nunta înaintea returului cu Voluntari, iar Dorinel Munteanu ar vrea ca jucătorul să fie prezent la meci
Se repetă cazul Pop? Are nunta înaintea returului cu Voluntari, iar Dorinel Munteanu ar vrea ca jucătorul să fie prezent la meci
20:03
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Top stiri
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Superliga
31.05
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Citește mai mult
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Ciclism
31.05
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Citește mai mult
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Superliga
31.05
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Citește mai mult
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 31 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
01.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share