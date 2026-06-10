Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit detalii din culise despre plecarea lui Zeljko Kopic (48 de ani).

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După doi ani și jumătate petrecuți la Dinamo, antrenorul croat a ales să se despartă de clubul din „Ștefan cel Mare”.

Andrei Nicolescu, despre plecarea lui Zeljko Kopic: „Trebuie să spunem adevărul”

Președintele „câinilor” susține că înfrângerea cu FCSB, 1-2 din finala barajului pentru Conference League, a fost momentul decisiv în care Kopic s-a gândit să spună stop.

Nicolescu a subliniat că discuțiile purtate de tehnicianul croat cu alte echipe au apărut încă din iarnă.

„Pe discuţiile că el şi-ar fi dorit nişte jucători, şi acolo este un neadevăr. Nu am avut un jucător punctual pe care să-l fi nominalizat. Eu zic de forma generală a acestei impresii, că a plecat că nu avea jucători.

Pe discuţia pe care am avut-o s-a constriuit impresia asta pe care a mai discutat-o cu acţionarii lui Dinamo. E un moment în care fiecare a trebuit să facă un pas în lateral, să schimbe traiectoria acestui proiect.

Rezultatul meciului cu FCSB a dat un boost acestei impresii.

Zeljko Kopic după Dinamo - FCSB 1-2/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro

Din perspectiva asta, rezultatul din ultimul meci a creat frustrare, şi cred că a accentuat discuţia, să vedem cum fiecare ar putea merge mai departe în altă direcţie.

Am stat, am analizat şi am gândit-o că e un moment în care trebuie să producem o schimbare. S-a acumulat destul de multă frustrare pe nereuşita asta. Aşa e percepută, ca o nereuşită.

Discuţia despre oferte a fost mai demult, undeva prin iarnă. Despre Kopic trebuie să spunem adevărul.

În momentul în care Dinamo a avut nevoie de omul Kopic, de antrenorul Kopic şi clubul a făcut eforturi pentru a ţine pasul cu cerinţele lui. Stabilitatea a venit din partea clubului, să putem construi împreună.

S-a maturizat şi clubul, a lăsat un club cu o altă etică a muncii, alte perspective. Cred că s-a maturizat şi el, a trecut prin nişte experienţe foarte importante, care l-au făcut să vadă mult mai bine meseria de antrenor.

Dacă reuşeam cupe europene poate nici nu stăteam de vorbă cu discuţia asta. Nu se ştie. E o chestiune pe care nu o putem controla. Dacă am fi jucat o finală de cupă... Am fost foarte aproape.

Sunt momente care erodează, nu e totul lapte şi miere. Toată lumea s-a concentrat asupra reuşirii unor performanţe.

Nu pot să discut despre discuţiile interne, pot să spun că am ajuns la o despărţire amiabilă”, a declarat Nicolescu la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

112 meciuri a stat Kopic pe banca lui Dinamo: a bifat 44 de victorii, 38 de egaluri și 30 de înfrângeri

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , ultimul meci al „câinilor” cu Zeljko Kopic la cârmă

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