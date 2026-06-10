Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat  despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Jose Mourinho
Campionate

Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 11:33
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 11:33
  • Benfica a anunțat oficial despărțirea de antrenorul Jose Mourinho (63 de ani), care va prelua banca tehnică a lui Real Madrid în perioada următoare.
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În cadrul unui comunicat postat miercuri, clubul portughez a anunțat că Real Madrid intenționează să achite clauza de reziliere a contractului lui Mourinho, în valoare de 15 milioane de euro.

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Benfica a anunțat despărțirea oficială de Jose Mourinho

În plus, Benfica a anunțat că antrenorul și-a dat deja acordul pentru mutarea la Real Madrid.

„Benfica a informat CMVM (n.r. - Comisia Pieței Valorilor Mobiliare) că Real Madrid CF și-a exprimat oficial intenția de a-l transfera pe Jose Mourinho în schimbul sumei de 15 milioane de euro, iar antrenorul și-a dat acordul pentru această mutare.

Îți mulțumim, Jose Mourinho!”, a transmis Benfica pe rețelele de socializare.

„The Special One” pleacă de la Benfica după un sezon plin de contraste. Clubul din Lisbona nu a suferit nicio înfrângere în acest sezon în campionatul intern, dar a terminat pe locul trei.

Jose Mourinho a petrecut doar un an pe banca portughezilor, timp în care echipa a câștigat 27 de meciuri, a obținut 10 remize și a suferit 8 înfrângeri (86-39 golaveraj).

Acum, Mourinho urmează să fie prezentat oficial la Real Madrid, care s-a despărțit marți de antrenorul Alvaro Arbeloa.

Tehnicianul a început deja să lucreze la noul proiect. Marți, Mourinho s-a întâlnit cu Juni Calafat, șeful departamentului de fotbal internațional și responsabil cu scoutingul la Real Madrid, dar și cu directorul general al clubului, Jose Angel Sanchez, conform marca.com.

În primul său mandat la Real, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus în 127, a remizat în 28 și a pierdut 23 de întâlniri.

Mourinho, contract pe trei sezoane cu Real Madrid

Jose Mourinho ar fi semnat un contract valabil până în 2029 cu Real Madrid, iar portughezul ar fi transmis conducerii o listă cu jucători de care se poate despărți în vară.

  • Rodrygo
  • Eduardo Camavinga
  • Raul Asencio
  • Dani Ceballos
  • Fran Garcia
  • Franco Mastantuono

Toți au contracte în vigoare, astfel că eventualele plecări depind de ofertele primite și de poziția clubului, conform sport.es.

Printre jucătorii pe care Real Madrid ar vrea să-i transfere se numără și Josko Gvardiol și Ricardo Calafiori, fundașii lui Manchester City, respectiv Arsenal.

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