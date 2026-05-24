Conflict la finalista Ligii FOTO: Doi jucători de la PSG nici nu se salută, deși ucraineanul l-a salvat o dată pe rus! + Ce au făcut pe teren la ultimul joc

- Paris Saint-Germain se pregătește de finala Ligii Campionilor: sâmbătă, 30 mai, ora 19:00, împotriva lui Arsenal.
- Luis Enrique are însă doi jucători care nu-și vorbesc la roș-albaștri: Ilya Zabarnyi (23 de ani) și Matvey Safonov (27).
- Ce au făcut ucraineanul și rusul la ultimul meci-școală al parizienilor. Ce s-a întâmplat în partida lui PSG cu Lens.
Paris Saint-Germain vrea să câștige al doilea an la rând Liga Campionilor.
După 5-0 în fața lui Inter Milano în 2025, într-o finală arbitrată de Istvan Kovacs, joacă pe 30 mai, la Budapesta, împotriva lui Arsenal.
Conflict Zabarnyi - Safonov la PSG
Luis Enrique se confruntă cu o problemă majoră în lotul roș-albastru.
Doi jucători continuă la club războiul dintre țările lor. Stoperul ucrainean Ilya Zabarnyi și portarul rus Matvey Safonov.
Când apărătorul promovat în fotbal de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev s-a transferat la PSG, vara trecută, goalkeeperul era deja pe Parc des Princes.
Safonov fusese adus de la Krasnodar, cu un an înainte, de la Krasnodar, pentru 20 de milioane.
Safonov, titular și în finala Ligii. Zabarnyi, rezervă
Antrenorul îl voia titular pe Zabarnyi, iar Safonov urma să fie rezerva lui Lucas Chevalier. Dar lucrurile s-au inversat.
Ucraineanul nu a jucat atât de bine la început și a fost trecut pe bancă, iar rusul i-a luat locul în poartă lui Chevalier în partea a doua a sezonului.
În finala Ligii, Safonov va fi titular, Zabarnyi, rezervă. Totuși, ultimul are mai multe partide și minute jucate în actuala stagiune.
Safonov și Zabarnyi n-au dat mâna. Parcă n-ar fi existat
Cei doi se ignoră și în vestiar, și pe teren. Nu-și vorbesc, nu se salută!
Așa s-a întâmplat și la un meci-școală al parizienilor, zilele trecute.
Zabarnyi și Safonov au dat mâna cu toți coechipierii. Nu și între ei. Au trecut unul pe lângă altul ca și cum n-ar fi existat. Au întors privirea.
Zabarnyi l-a salvat pe Safonov la Lens - PSG 0-2
„Trebuie să interacționez cu el la nivel profesional în timpul antrenamentelor și îmi respect obligațiile față de club. Dar n-am nicio relație cu rușii”, a declarat Ilya când a semnat cu PSG, potrivit L’Equipe.
La 2-0 cu Lens, pe 13 mai, Safonov a rămas cu poarta neatinsă datorită lui Zabarnyi. La un șut, mingea îl depășise pe rus. Ucraineanul a respins și l-a salvat.