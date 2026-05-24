Conflict la finalista Ligii FOTO: Doi jucători de la PSG nici nu se salută, deși ucraineanul l-a salvat o dată pe rus! + Ce au făcut pe teren la ultimul joc

Paris Saint-Germain se pregătește de finala Ligii Campionilor: sâmbătă, 30 mai, ora 19:00, împotriva lui Arsenal.

Luis Enrique are însă doi jucători care nu-și vorbesc la roș-albaștri: Ilya Zabarnyi (23 de ani) și Matvey Safonov (27).

Ce au făcut ucraineanul și rusul la ultimul meci-școală al parizienilor. Ce s-a întâmplat în partida lui PSG cu Lens.

Paris Saint-Germain vrea să câștige al doilea an la rând Liga Campionilor.

După 5-0 în fața lui Inter Milano în 2025, într-o finală arbitrată de Istvan Kovacs, joacă pe 30 mai, la Budapesta, împotriva lui Arsenal.

Conflict Zabarnyi - Safonov la PSG

Luis Enrique se confruntă cu o problemă majoră în lotul roș-albastru.

Doi jucători continuă la club războiul dintre țările lor. Stoperul ucrainean Ilya Zabarnyi și portarul rus Matvey Safonov.

Când apărătorul promovat în fotbal de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev s-a transferat la PSG, vara trecută, goalkeeperul era deja pe Parc des Princes.

63 de milioane de euro a plătit PSG pentru Ilya Zabarnyi, cumpărat de la Bournemouth în 2025

Safonov fusese adus de la Krasnodar, cu un an înainte, de la Krasnodar, pentru 20 de milioane.

Safonov, titular și în finala Ligii. Zabarnyi, rezervă

Antrenorul îl voia titular pe Zabarnyi, iar Safonov urma să fie rezerva lui Lucas Chevalier. Dar lucrurile s-au inversat.

Safonov (stânga) și Zabarnyi au sărbătorit o victorie, dar nu s-au îmbrățișat. Foto: Imago

Ucraineanul nu a jucat atât de bine la început și a fost trecut pe bancă, iar rusul i-a luat locul în poartă lui Chevalier în partea a doua a sezonului.

În finala Ligii, Safonov va fi titular, Zabarnyi, rezervă. Totuși, ultimul are mai multe partide și minute jucate în actuala stagiune.

36 de meciuri are Zabarnyi (2.765 de minute) la PSG în toate competițiile, marcând un gol. 26 de întâlniri are Safonov (2.370 de minute), cu 12 întâlniri fără gol primit

Safonov și Zabarnyi n-au dat mâna. Parcă n-ar fi existat

Cei doi se ignoră și în vestiar, și pe teren. Nu-și vorbesc, nu se salută!

Așa s-a întâmplat și la un meci-școală al parizienilor, zilele trecute.

Zabarnyi și Safonov au dat mâna cu toți coechipierii. Nu și între ei. Au trecut unul pe lângă altul ca și cum n-ar fi existat. Au întors privirea.

13 meciuri au disputat împreună Zabarnyi și Safonov în acest sezon, la PSG: unul în Champions, 12 în Ligue 1

Zabarnyi l-a salvat pe Safonov la Lens - PSG 0-2

„Trebuie să interacționez cu el la nivel profesional în timpul antrenamentelor și îmi respect obligațiile față de club. Dar n-am nicio relație cu rușii”, a declarat Ilya când a semnat cu PSG, potrivit L’Equipe.

La 2-0 cu Lens, pe 13 mai, Safonov a rămas cu poarta neatinsă datorită lui Zabarnyi. La un șut, mingea îl depășise pe rus. Ucraineanul a respins și l-a salvat.

3 trofee au cucerit Zabarnyi și Safonov împreună la PSG: titlul de campioni, Supercupa Franței și Cupa Intercontinentală

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport