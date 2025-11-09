„Rațiu l-a secat pe Vinicius” Gesturile făcute de fundașul naționalei după ce a blocat vedeta Realului: „Bestial, l-a făcut nevăzut!”

Andrei Rațiu (27 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în Rayo Vallecano - Real Madrid, scor 0-0, meci din etapa #12 din La Liga.

Fundașul de la echipa națională a fost titular și a avut o evoluție bună împotriva liderului.

Andrei Rațiu, reacție războinică în meciul cu Real Madrid

Principalul adversar al fundașului român în partida cu Real Madrid a fost nimeni altul decât Vinicius Junior, unul dintre cei mai buni atacanți ai planetei.

Rațiu i-a ținut piept cu brio brazilianului, ba mai mult, a avut și o intervenție aplaudată de către toți suporterii prezenți la meci.

În finalul primei reprize, după ce Vinicius a pătruns în careul lui Rayo, Andrei Rațiu a avut o intervenție de excepție și l-a deposedat pe starul Realului de balon.

Ulterior, publicul l-a aplaudat pe fundașul României, acesta cerându-le ulterior sprijinul.

Rațiu le-a făcut semne suporterilor din tribună să încurajeze mai mult echipa în încercarea de a obține un rezultat bun cu liderul din La Liga.

Andrei Rațiu, lăudat de fani pe rețelele de socializare

După prima repriză bună reușită de Rațiu, în mediul online suporterii au scris la superlativ despre el:

„Vini nu poate trece de Rațiu nici dacă viața lui ar depinde de asta”

„Rațiu l-a făcut nevăzut pe «Balonul de plajă»”

„Rațiu, bestial! Cu galben luat, l-a secat pe Vinicius”

„E supertop Rațiu! Unicul de la Rayo care a generat pericol”

„Rațiu și Balde pe benzi la Barcelona ar face minuni”

„Rațiu ne distruge (n.r. pe Real Madrid), atât în ​​defensivă, cât și în atac. Un jucător fantastic. Exact genul de fundaș lateral pe care Xabi îl iubește”

„Cel mai bun din prima repriză, ce demonstrație!”

„Cine-l vrea pe Rațiu să plătească cea mai mare sumă din istoria clubului”

„Dacă Rațiu era englez sau îl chema Ratiuinho, valora pe puțin 80 de milioane”

„Alt recital dat de una dintre cele mai bune extreme din lume”

„Antidotul lui Vinicius, care nu e nici măcar în top 10 salarii la Rayo”

„Clasa pe care i-o dă Rațiu lui Carreras azi e spectaculoasă”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport