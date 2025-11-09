„Rațiu l-a secat pe Vinicius”  Gesturile făcute de fundașul naționalei după ce a blocat vedeta Realului: „Bestial, l-a făcut nevăzut!” +27 foto
Andrei Rațiu și Vinicius Jr FOTO: IMAGO
Stranieri

„Rațiu l-a secat pe Vinicius” Gesturile făcute de fundașul naționalei după ce a blocat vedeta Realului: „Bestial, l-a făcut nevăzut!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 19:36
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 20:35
  • Andrei Rațiu (27 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în Rayo Vallecano - Real Madrid, scor 0-0, meci din etapa #12 din La Liga.

Fundașul de la echipa națională a fost titular și a avut o evoluție bună împotriva liderului.

Andrei Rațiu, reacție războinică în meciul cu Real Madrid

Principalul adversar al fundașului român în partida cu Real Madrid a fost nimeni altul decât Vinicius Junior, unul dintre cei mai buni atacanți ai planetei.

Rațiu i-a ținut piept cu brio brazilianului, ba mai mult, a avut și o intervenție aplaudată de către toți suporterii prezenți la meci.

În finalul primei reprize, după ce Vinicius a pătruns în careul lui Rayo, Andrei Rațiu a avut o intervenție de excepție și l-a deposedat pe starul Realului de balon.

Ulterior, publicul l-a aplaudat pe fundașul României, acesta cerându-le ulterior sprijinul.

Rațiu le-a făcut semne suporterilor din tribună să încurajeze mai mult echipa în încercarea de a obține un rezultat bun cu liderul din La Liga.

Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (22).jpg
Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (22).jpg

Galerie foto (27 imagini)

Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (1).jpg Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (2).jpg Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (3).jpg Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (4).jpg Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (5).jpg
+27 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Rațiu, lăudat de fani pe rețelele de socializare

După prima repriză bună reușită de Rațiu, în mediul online suporterii au scris la superlativ despre el:

  • „Vini nu poate trece de Rațiu nici dacă viața lui ar depinde de asta”
  • „Rațiu l-a făcut nevăzut pe «Balonul de plajă»”
  • „Rațiu, bestial! Cu galben luat, l-a secat pe Vinicius”
  • „E supertop Rațiu! Unicul de la Rayo care a generat pericol”
  • „Rațiu și Balde pe benzi la Barcelona ar face minuni”
  • „Rațiu ne distruge (n.r. pe Real Madrid), atât în ​​defensivă, cât și în atac. Un jucător fantastic. Exact genul de fundaș lateral pe care Xabi îl iubește”
  • „Cel mai bun din prima repriză, ce demonstrație!”
  • „Cine-l vrea pe Rațiu să plătească cea mai mare sumă din istoria clubului”
  • „Dacă Rațiu era englez sau îl chema Ratiuinho, valora pe puțin 80 de milioane”
  • „Alt recital dat de una dintre cele mai bune extreme din lume”
  • „Antidotul lui Vinicius, care nu e nici măcar în top 10 salarii la Rayo”
  • „Clasa pe care i-o dă Rațiu lui Carreras azi e spectaculoasă”

Real Madrid Rayo Vallecano andrei ratiu vinicius junior
