„Discutam despre Dobre, dar n-am mai insistat” Andrei Nicolescu, impresionat de evoluția unui jucător de la Dinamo, preferat vedetei de la Rapid +18 foto
Alberto Soro foto: Sport Pictures
„Discutam despre Dobre, dar n-am mai insistat” Andrei Nicolescu, impresionat de evoluția unui jucător de la Dinamo, preferat vedetei de la Rapid

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 19:08
  • Alberto Soro (26 de ani) l-a impresionat pe Andrei Nicolescu, după ultimele evoluții în tricoul lui Dinamo.
  • Președintele „alb-roșiilor” a rememorat momentul transferului spaniolului, care în sfârșit a reușit să se impună în formația lui Kopic.

Dinamo a câștigat categoric sâmbătă, pe Arena Națională, 4-0 cu Csikszereda, într-un meci care stârnit controverse, dar în care Alberto Soro a fost cel ca a închis tabela.

Andrei Nicolescu: „Soro a devenit titular datorită mentalității”

Soro a marcat și în victoria de pe final cu CFR Cluj, 2-1, în etapa precedentă, iar sâmbătă a înscris din nou, în poarta ciucanilor de la Csikszereda. Astfel, reușitele spaniolului nu au trecut neobservate de președintele clubului.

„E un mare prilej de bucurie. Soro a venit în România cu o săptămână înainte de a fi posibil transferul lui Dobre. Noi discutam atunci și de Dobre, dar nu am mai insistat, pentru că îl transferasem pe Soro.

A fost un drum lung. Mă bucur pentru transformarea lui. A făcut risipă de energie. Se vede că, în sfârșit, munca îl duce acolo unde vrea.

Pentru noi e foarte importantă revenirea lui. Cred că toată lumea din club constată că, atât timp cât muncești constant și îți urmezi țelurile, deciziile antrenorului sunt doar în slujba echipei. Cine e cel mai în formă joacă.

Soro a devenit titular datorită mentalității. Noi avem și parametrii fizici ai lui. Se vede asta. Noi facem doar predicții, nu știm cum se adaptează jucătorii.

Soro devine fotbalistul pe care l-am dorit când l-am transferat”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Dinamo - Csikszereda, meci (18).jpeg
Dinamo - Csikszereda, meci (18).jpeg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo - Csikszereda, meci (1).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (2).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (3).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (4).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (5).jpeg
+18 Foto
Soro a fost împrumutat de Dinamo către Chaves, în Portugalia, la începutul lui 2025, iar în vară a revenit sub comanda lui Zeljko Kopic.

În 2024, acesta a ajuns în Româna, liber de contract, de la Granada.

dinamo bucuresti liga 1 evolutie andrei nicolescu alberto soro
